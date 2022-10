Santé : saturés à cause de l’épidémie de bronchiolite, les pédiatres appellent à l’aide

L’épidémie de bronchiolite a gagné quasiment tout le territoire, samedi 22 octobre, et provoque une surcharge des urgences pédiatriques. Des professionnels de santé alertent sur la situation, une fois de plus, et dénoncent la mise en danger des enfants.