Hôpitaux : tri des patients, rémunération des médecins, gestion des lits... Que propose la "mission flash" pour aider les urgences à passer l'été

Le Dr François Braun a remis ce jeudi à Elisabeth Borne son rapport pour surmonter la baisse des effectifs durant la période estivale. franceinfo vous résume ce document de 60 pages et ses 41 propositions.

Imaginer une boîte à outils permettant aux services d'urgence des hôpitaux de passer l'été malgré la pénurie de personnel. Telle était la "mission flash" confiée fin mai par la Première ministre Elisabeth Borne au Dr François Braun. Après un mois de réflexion, le rapport du président de Samu-Urgences de France, présenté jeudi 30 juin à Matignon, liste 41 propositions. L'éxécutif décidera ensuite des mesures qu'il souhaite mettre en place.

Filtrer les urgences par téléphone

Le rapport Braun recommande notamment d'accepter moins de patients et fait plusieurs propositions en ce sens. Entre 20 et 40% des personnes qui se présentent aux urgences ne relèvent pas de ces services, constate le document désormais entre les mains de la cheffe du gouvernement. Ces patients viennent pour ce qu'on appelle de la "bobologie". Selon les conclusions de la "mission flash", il faudra mettre en place une campagne de communication pour dire aux Français d'appeler le 15, le Samu avant éventuellement de se déplacer. Pour cela, le rapport prévoit d'augmenter les embauches des personnes qui reçoivent ces appels, les assistants de régulation médicale, et de mieux payer les médecins régulateurs.

L'idée est d'imposer aux patients un appel au 15 avant de se déplacer ou alors de trier les patients à l'entrée des urgences ou à l'entrée du service. Et à chaque fois, si besoin, si cela ne relève pas d'une urgence grave, renvoyer les malades vers la médecine de ville ou une maison médicale de garde. Les médecins en ville qui accepteraient de récupérer des patients recalés de l'hôpital recevraient 15 euros euros supplémentaires par consultation. Pour décharger l'hôpital, le rapport Braun préconise encore de rembourser la télémédecine à 100% cet été.

Enfin, en aval, au sein de l'hôpital, le rapport évoque le problème des médecins qui passent des heures au téléphone à chercher un lit dans les différents services pour leurs patients et de l'engorgement des urgences, des malades qui restent des heures sur des brancards. Pour le Dr Braun, la solution consisterait à mettre en place dans tous les hôpitaux du "bed management", c'est-à-dire un service, une cellule interne de gestion des lits.

Les pompiers en renfort du Samu

Le rapport Braun propose aussi de s'inspirer de ce qui se fait déjà à Bordeaux et à Grenoble. Dans ces deux villes, les services d'urgences peuvent être amenés à fermer la nuit lorsque le personnel est insuffisant, sauf pour une urgence vitale, et à condition qu'un hôpital voisin puisse, lui, recevoir des patients la nuit.

Autre mesure préconisée : inciter les médecins, infirmiers et aide-soignants à travailler davantage en les payant mieux cet été les nuits et les week-end du 14 juillet et du 15 août. Le gouvernement avait déjà décidé le mois dernier de mieux rémunérer les heures supplémentaires.

Enfin, le document de 60 pages suggère de s'appuyer davantage sur les pompiers en déployant leurs véhicules dans les zones où il n'y a pas assez d'ambulances du SAMU. Le Samu pourrait aussi envoyer plus d'équipes réduites sur le terrain, seulement un ambulancier et un infirmier. Une fois sur place, ces équipes entreraient en communication en visio avec un médecin, voire, dans certaines situations, se passeraient tout court d'un médecin.