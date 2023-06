Jordanie : à la rencontre d’une chirurgienne qui se rend au chevet d’enfants réfugiés

Le portrait de ce vendredi 23 juin est consacré à Alice Fassier, chirurgienne. Le docteur a pris la direction de la Jordanie pour opérer des enfants réfugiés en provenance de Syrie.

Le docteur Alice Fassier consacre sa vie aux enfants. Elle est chirurgienne orthopédique. Elle soigne les malformations, notamment liées aux maladies rares. Lorsque les équipes de France Télévisions la rencontre, elle s’apprête à quitter ses patients français pour partir en mission humanitaire en Jordanie. "Mon mot d’ordre, c’est rendre service", affirme-t-elle. La Jordanie est un voisin de la Syrie où la guerre civile dure depuis maintenant douze ans. Près de sept millions de Syriens ont dû quitter leur pays. Parmi eux, plus d’un million se réfugient en Jordanie.

80 consultations en un jour

À Zaatari (Jordanie) se trouve l’un des plus grands camps de réfugiés au monde. Il compte plus de 80 000 habitants. Les trois-quarts sont des mineurs et ils n’ont accès qu’aux soins les plus élémentaires. Akram, l’un d’entre eux, aura peut-être la chance de se faire opérer grâce à l’association La Chaîne de l'Espoir. Mais son père et lui n’ont aucune certitude, la liste de patients est longue. À l’hôpital d’Amman, Akram va rencontrer Alice Fassier, la chirurgienne française. Elle doit examiner 80 petits patients en seule journée. Elle ne pourra en opérer qu’une vingtaine.