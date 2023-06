Escroquerie : 19 personnes suspectées de faire des fausses convocations judiciaires

Depuis 2021, des escrocs multiplient des arnaques aux fausses convocations judiciaires. Dans l’une de ces affaires, 19 personnes ont été interpellées la semaine du 19 juin.

Le document est plus vrai que nature. Une convocation de gendarmerie nationale vous convoque pour pédopornographie ou trafic sexuel et vous menace de fichage comme délinquant sexuel. Malgré les articles de loi et les logos officiels, ce mail est une escroquerie. En France, des centaines de milliers de personnes l'ont reçu. Après une année d’enquête, un vaste de coup de filet a eu lieu la semaine du 19 juin. 18 personnes ont été interpellées en France et une autre en Belgique.



De lourdes conséquences psychologiques



Les enquêteurs ont retracé les comptes en banque escroqués grâce aux flux financiers. Colonel Thomas Andreu, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Versailles (Yvelines), explique : "Quand vous êtes victimes, vous donnez votre IBAN. On identifie l’IBAN, on voit qui est derrière et on remonte comme ça." Depuis 2021, ce mode d’escroquerie est largement répandu. Pour cette affaire, le préjudice est estimé à 3,5 millions d’euros. Au total, 400 plaintes ont été déposées. En outre, les conséquences psychologiques peuvent être très graves.