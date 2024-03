Endométriose : "[L'hystérectomie] a été un choix compliqué, parce qu'il est irréversible", explique la chanteuse Lorie

Alors qu'une femme sur dix est concernée par l'endométriose, la chanteuse Lorie Pester, qui raconte son combat contre cette maladie chronique dans son livre "Revivre" était l'invitée du 12/13 info pour témoigner, jeudi 28 mars.

En moyenne, il faut sept ans pour diagnostiquer l'endométriose, cette maladie chronique qui touche une femme sur dix. La chanteuse, comédienne et réalisatrice mène une carrière depuis plus de 20 ans, et se bat au quotidien contre cette pathologie. "L'endomètre migre en dehors de l'utérus", précise la chanteuse sur le plateau du 12/13 info jeudi 28 mars. Après des années à taire cette pathologie, la chanteuse a finalement décidé de rendre ce combat public, notamment à travers son livre intitulé "Revivre".

"Des douleurs atroces"

Alors que l'endométriose est la première cause d'infertilité chez la femme, Lorie Pester et son conjoint réussissent finalement a avoir une petite fille prénommé Nina. Et après un long cheminement, pour mettre fin à "des douleurs atroces", Lorie Pester a fait un choix radical, celui de subir une hystérectomie. "[L'hystérectomie] a été un choix compliqué, parce qu'il est irréversible", précise-t-elle.