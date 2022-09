Vins : en Italie, la pénurie de bouteilles en verre affecte les producteurs

L'Europe est confrontée à une pénurie de bouteilles en verre, ce qui pose problème pour les récoltes et les vendanges, qui se déroulent en ce moment. En Italie, premier producteur et consommateur en Europe, les vignobles se font concurrence.

Avec cinq millions de tonnes de bouteilles en verre produites chaque année, l'Italie est le premier producteur en Europe. La consommation est toutefois telle que les chaînes géantes ne suffisent pas. 20% de bouteilles supplémentaires doivent être importées d'Ukraine et de Russie. Cette année, elles manqueront. La pénurie est déjà là, selon le président des producteurs de verre. "À cause de la guerre en Ukraine, cinq fours géants ont été arrêtés, et c'est une partie de cette production qu'il nous manque", explique Marco Ravazi, président des entreprises italiennes de verre.

Les petits vignobles en difficulté

Pour le Valpolicella (Italie), c'est un coup dur. Les vendanges ont commencé sur le territoire, réputé pour ses grands vins. Le printemps et l'été ont été très ensoleillés, et la région a évité la grêle. Le cru s'annonce superbe, mais le souci de pénurie de verre met en concurrence les vignobles. Riccardo Manara, viticulteur, a besoin de 150 000 bouteilles, mais n'a aucune certitude, même en achetant deux fois le prix. Ne pas réussir à mettre un millésime en bouteille revient à jeter une partie des récoltes. Impensable pour son voisin, la maison Masi, un château historique. Ici, les besoins sont énormes : 12 millions de bouteilles. Les vins rouges sont des grands crus, et la direction est prête à acheter tout le marché, quel qu'en soit le prix. Si les gros vignobles sont livrés prioritairement, les plus petits sont en difficulté.