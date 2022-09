Mort d'Elizabeth II : le dernier hommage de l'Écosse

C’est par la rue principale de Ballater (Écosse), un petit village de 1500 habitants, que le cortège d'Élizabeth II commencera demain, sur le chemin vers Édimbourg. Un dernier moment de communion avec leur monarque que ces Écossais attendent avec émotion : "Ce sera vraiment spécial pour nous d'être en mesure de lui dire au revoir en personne, plutôt que de simplement regarder la télévision." Un village en pleine agitation samedi après-midi pour que tout soit prêt pour le passage de la reine.

Un voyage à travers l'Écosse

Une effervescence à l'opposé du silence solennel qui imprégnera tout le village dimanche matin. Les boutiques resteront fermées, comme celle de ce commerçant qui enfilera un kilt pour rendre un dernier hommage à la reine et à son amour pour l'Écosse : "C'est bien plus important pour nous d'être dehors pour lui dire adieu plutôt que d'ouvrir la boutique." Un voyage d'adieu à l'Écosse. Le cortège devrait s’élancer dimanche 11 septembre vers 11 heures (heure française) et traversera les villes d'Aberdeen, Dundee et Perth, avant de rejoindre la capitale écossaise.