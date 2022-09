Fête de l’Humanité : Fabien Roussel jette un froid au sein de la Nupes en parlant de "la gauche des allocations"

Toute la gauche a répondu présent à la La Fête de l’Humanité : des socialistes, des Insoumis, des écologistes et des communistes. Dans les coulisses, Yannick Jadot et Fabien Roussel, deux candidats malheureux à l’élection présidentielle, se retrouvent. Ne partageant pas tous les mêmes idées, ils affichent une entente cordiale. Pourtant, Fabien Roussel a jeté un froid en opposant "la gauche des allocations" à celle qui défend le travail.

Une déclaration qui suscite de la colère

"Plus de RSA, plus de débat sur les allocations au chômage, un travail et un salaire pour tous, moi, c’est l’horizon que je souhaite construire", s’est expliqué le secrétaire national du Parti communiste français. Mais trop tard. Pour certains de ses alliés à gauche, le politicien est allé trop loin. "Il y a beaucoup de gens qui ont des allocations et qui aimeraient travailler, être à autre chose que les allocations", estime Marine Tondelier, porte-parole d’Europe Écologie-Les Verts.