Mort d'Elizabeth II : Londres, une capitale en deuil depuis la mort de sa reine

J. Benzina, J. Pelletier, C. Beauvalet

À Londres, au Royaume-Uni, certaines enseignes ont fermé leurs portes, samedi 10 septembre. Les évènements sportifs du week-end ont été annulés, et la vie des Britanniques semble mise sur pause.

Une foule compacte s'est pressée devant le palais de Buckingham (Royaume-Uni), samedi 10 septembre. Des barrières ont été installées pour canaliser la foule. Un policier tente de maîtriser le flux ininterrompu de passants, venus fleurs à la main. Une habitante a passé tous les obstacles, portée par l'émotion. "J'ai travaillé pour la reine, je l'ai rencontrée, je lui ai serré la main. C'était une personne incroyable", témoigne-t-elle.



Les commerçants surmenés

Le premier témoin de la ferveur est le fleuriste du quartier, Erik Karlsen. Les roses royales défilent dans sa boutique. "On est très occupés. Depuis l'annonce, on a beaucoup de monde", confie-t-il. Certains magasins ont fermé leurs portes en signe de deuil, comme la boutique officielle du palais. D'autres affichent le portrait de la souveraine en vitrine. L'heure est également au recueillement dans les pubs. "Longue vie au prince Charles, au roi Charles III", dit un client. Les Britanniques, toutes générations confondues, sont unis par la nostalgie et l'affection.