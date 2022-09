Mort d'Elizabeth II : Charles III a été proclamé roi au palais Saint-James

À midi précise, samedi 10 septembre, depuis le balcon du palais Saint-James, à Londres (Royaume-Uni), la nouvelle a été proclamée au royaume. "Le prince Charles, à la suite de la mort de notre reine bien-aimée, devient notre seul roi légitime, Charles III", déclare David White, roi d'armes de l'ordre de la jarretière. Dehors, une foule de spectateurs, parfois venus de loin, a assisté à cet instant historique et entonné l'hymne national à la gloire du roi.

Charles III rend hommage à Elizabeth II

La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision. Charles III a rendu hommage à sa défunte mère. "Le règne de ma mère a été unique dans sa durée, son engagement et sa dévotion", a-t-il déclaré, se disant "profondément conscient de [l']immense héritage" et des "devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté". Il a ensuite prêté serment et accepté ses nouvelles fonctions. 41 coups de canon ont été tirés pour le nouveau règne. Au Parlement, la Première ministre et les députés ont fait vœu d'allégeance au nouveau roi d'Angleterre.