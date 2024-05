Consommation : comment bien choisir sa feta ?

La feta, dans les salades grecques ou mélangée l'huile d'olive, ravit les pupilles des Français durant l’été. Mais quelle est sa véritable recette ?

À l’approche de l’été, la salade grecque fait son retour dans les assiettes. Mais comment bien choisir sa feta ? Elle est née en Grèce, durant l’Antiquité. Pour la recette originale, direction le Péloponnèse (Grèce). Yiorgos a 1 500 brebis. "C’est très important que nos animaux paissent à l’extérieur car nos pâturages, origan, thym, pissenlit, sont d’une grande diversité", confie-t-il.

Le cahier des charges est strict : au moins 70% de lait de brebis, et maximum 30% de lait de chèvre. Une fois terminée, elle est estampillée d’un AOP avant d’être exposée dans le monde entier. Pourtant, dans les supermarchés, les véritables fetas sont disposées aux côtés d’autres produits similaires, qui prêtent à confusion. Attention donc à bien lire les étiquettes.

Les Français, de grands amateurs de fromage

Les Français mangent "27 kg de fromage" par personne en moyenne et par an, précise, sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Dorothée Lachaud. Les trois fromages préférés des Français sont l’emmental, le camembert et la raclette. Attention une nouvelle fois aux apparences, car il existe désormais du fromage "analogue", construit à 100% en laboratoire : un mélange "de matières grasses végétales, de l’huile de colza par exemple, de l’amidon, des protéines de lait et des exhausteurs de goût", détaille la journaliste. Là encore, lisez bien les étiquettes !