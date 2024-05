Environnement : dans le Morbihan, des stages pour apprendre à construire ses propres panneaux solaires Durée de la vidéo : 3 min Environnement : dans le Morbihan, des stages pour apprendre à construire ses propres panneaux solaires Environnement : dans le Morbihan, des stages pour apprendre à construire ses propres panneaux solaires (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Paga, M. Beaudouin, S. Ruaux France Télévisions JT de 13h France 2

Et si vous installiez vous-mêmes vos panneaux solaires pour payer moins cher ? De plus en plus de familles qui souhaitent s'équiper décident de se lancer seules. Reportage à Larmor-Plage, dans le Morbihan, où les particuliers sont formés par des professionnels.

De la pose à l’installation du vitrage en passant par les finitions de peinture noire et la découpe de l’aluminium, les stagiaires de Larmor-Plage (Morbihan) apprennent à créer leurs chauffe-eaux solaires. Bientôt, Anne Kermorvan l’installera sur son toit. "Avec les différents outils qu’on utilise, au final, c’est assez facile", se réjouit-elle. La formation, achat du panneau compris, coûte moins de 1 000 euros. Plus rentable que le photovoltaïque Avec son mari, ils souhaitent gagner en autonomie. "Ce qu’on souhaite, c’est pouvoir savoir ce qu’on installe, pour pouvoir le réparer s’il y a besoin", explique Anne. Ici, pas de panneaux photovoltaïques, mais des capteurs qui utilisent directement le soleil pour faire chauffer l’eau qui circule à l’intérieur. Moins connu et moins souvent proposé par les artisans, le dispositif est cependant plus rentable et plus efficace que le photovoltaïque. "Trois à quatre fois plus puissant", précise même Samuel Le Berre, fondateur du centre de formation Aezeo.

