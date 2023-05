Alimentation : la noix à son prix le plus bas, l'inquiétude des producteurs

La noix coûte de moins en moins cher, ce qui pousse les producteurs français à vendre à perte. La concurrence étrangère inonde le marché français, alors que les stocks sont déjà pleins sur le territoire.

La noix, fruit star de l’automne, est de plus en plus boudé par les Français. D'un côté, des récoltes record dans les vergers, de l’autre, des clients moins enclins à en acheter. Le résultat est que les coopératives sont au pied du mur, comme de celle de Saint-Aulaire (Corrèze), où 2 200 tonnes de noix attendent d’être vendues, soit cinq fois plus que d’habitude. “Il y a beaucoup plus d’offres aujourd’hui, que de demandes, donc les prix ont baissé”, précise Jonathan Rhodes, directeur de la coopérative.

Une concurrence étrangère importante

La surproduction française doit aussi faire à une concurrence étrangère, venue des Etats-Unis, du Chili et d’Europe de l’Est. Producteur depuis quatre générations, Alain Soullier a du mal sur son exploitation à vendre sa recette. C'est la première fois qu’il se retrouve dans cette situation. La marchandise risque de pourrir. “Si on ne trouve pas preneur, il faudra trouver des frigos pour stocker”, explique-t-il. En un an, la production mondiale de noix a augmenté de 17 %.