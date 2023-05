Mode : des vêtements biodégradables pour moins polluer

Aux États-Unis, des entreprises fabriquent des vêtements en bio-matériaux à partir de champignons ou de toiles d'araignées, beaucoup plus écologiques.

Et si les vêtements n’étaient plus composés de fibres synthétiques, mais uniquement de matières biodégradables ? Des manteaux créés à partir de champignon, ou des robes fabriquées avec la toile des araignées. Ces textiles nouvelle génération se font même une place sur les podiums des défilés, et séduisent les plus grandes marques, comme Stella McCartney.

Le mycélium, matériau du futur

Direction la Silicon Valley, en Californie (États-Unis). Chez MycoWorks, on fabrique du mycélium, la matière du futur. "C’est comme la racine du champignon. C’est un matériau très intéressant, parce qu’il est structuré, il se tient", explique Matt Scullin, le PDG de l’entreprise. Il se développe dans une pièce à température constante, sous des lumières rouges. La racine n’a besoin que de copeaux de bois pour se multiplier. Au final, le produit ressemble à du cuir. Après avoir conquis le marché du luxe, la marque veut désormais atteindre les grandes enseignes de mode.