franceinfo junior. Mode : dans les coulisses des enseignes de fast-fashion

Chaque jour, l'émission franceinfo junior répond aux questions des plus jeunes : lundi 22 mai, on parle de mode et plus précisément de fast-fashion, et même d'ultra fast-fashion. Pour nous éclairer sur le sujet, franceinfo junior tend son micro à Nayla Ajaltouni, déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette. Elle répond aux questions des élèves de la webradio du collège Aretha Franklin à Drancy en Seine-Saint-Denis.

Mathilde pose la première question de l'émission : "Qui a eu l'idée d'avoir le concept de fast-fashion ?" Aminata se demande si "Shein est l'un des plus grands sites de fast-fashion ou il y en a un qui le dépasse ?", questionne la collégienne alors que l'enseigne a ouvert un magasin éphémère à Paris. Sophia pose une question sur les collections des sites de "fast-fashion" : "Est-ce que les idées sont toutes de l'entreprise ou elles sont volées ?" À propos des coulisses de ces sites de "mode rapide", Mathilde questionne l'invitée du jour sur les salaires des ouvriers qui fabriquent les vêtements.

Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur la fast-fashion.