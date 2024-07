Direct Election présidentielle américaine : Joe Biden n'était pas "apte à être candidat", ni à être président, tacle Donald Trump après le retrait de son rival

Les réactions pleuvent après l'annonce du retrait de Joe Biden dans la course à la Maison Blanche. Selon son rival républicain Donald Trump, Joe Biden n'était pas "apte à être candidat", a-t-il taclé dimanche 21 juillet sur son réseau Truth Social. "Joe l'escroc n'était pas à apte à être candidat et il n'est certainement pas apte à exercer ses fonctions", a affirmé le Républicain. De son côté, le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a affirmé que Joe Biden devait démissionner. "Si Joe Biden n'est pas apte à se présenter à l'élection présidentielle, il n'est pas apte à exercer la fonction de président. Il doit démissionner immédiatement", a-t-il écrit sur X. Suivez notre direct.

Joe Biden annonce le retrait de sa candidature. Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche renoncer à se présenter à l'élection présidentielle de 2024, une annonce choc survenant à moins de quatre mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale. "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat", a déclaré le démocrate de 81 ans.

Un soutien à la candidature de Kamala Harris. "Aujourd'hui, je souhaite offrir mon soutien total et mon appui à Kamala [Harris] pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année." Après avoir annoncé son retrait, Joe Biden a déclaré sur X soutenir son actuelle vice-présidente Kamala Harris pour prendre sa place. "Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump", a-t-il écrit.

Une pression depuis plusieurs semaines. Plus de 30 élus démocrates demandaient depuis quelques semaines au président sortant de laisser la place à un ou une candidate plus jeune. Dernier en date, l'influent sénateur indépendant Joe Manchin, voix qui compte sur l'échiquier politique américain et vieil ami de Joe Biden, a déclaré : "J'ai le cœur lourd, mais je pense qu'il est temps pour lui de passer le flambeau à une nouvelle génération."

Un débat catastrophique. C'est la performance calamiteuse de Joe Biden lors de son débat le 27 juin avec Donald Trump qui a précipité les événements. Ce jour-là, dès les premières secondes de la joute verbale qu'il avait pourtant lui-même réclamée, c'est un président très affaibli qui est apparu devant les écrans de ses partisans consternés. Avec un chat dans la gorge l'obligeant à toussoter souvent, il s'est plus d'une fois emmêlé les pinceaux, ne parvenant parfois pas à finir ses phrases. Un spectacle douloureux qui a fait exploser au grand jour les doutes sur son âge, sur lesquels ses proches avaient tenté de maintenir un couvercle.