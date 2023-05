Crime organisé : quand la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, s’attaque à l’Europe

Au début du mois de mai, deux hommes soupçonnés d’appartenir à la mafia calabraise étaient arrêtés dans les Alpes-Maritimes. L’influence de la ‘Ndrangheta, extrêmement puissante, dépasse largement les frontières de l’Italie.

C’est l’une des opérations antimafia les plus importantes jamais réalisées : une centaine de perquisitions et 132 arrestations simultanées. Un coup sévère porté à la ’Ndrangheta, l’organisation criminelle calabraise. Le 3 mai, l’opération Eureka mobilisait 2 700 policiers en Calabre, ainsi que sur tout le continent européen. Outre les arrestations en Italie, d’autres ont eu lieu en Allemagne, en Belgique et en France.

L’opération a permis de mettre la main sur 25 millions d’euros : du liquide, des armes, de la drogue, des montres de luxe et de nombreux commerces, qui permettent de blanchir l’argent. En France, les arrestations ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes, à Menton. Deux hommes ont été remis aux autorités italiennes. L’un des gérants a été confondu par des écoutes téléphoniques. Dans ses conversations avec l’un des chefs de la ‘Ndrangheta, il semble servir de relais pour trouver un local idéal pour le blanchiment.

Moins visible mais toujours puissante

Le chiffre d’affaires de la ‘Ndrangheta, l’une des mafias les plus puissantes au monde, est estimé à 50 milliards d’euros par an. Née en Calabre, l’organisation est ultra-secrète. Basée sur des clans familiaux soudés, elle compte peu de repentis. Présente sur les cinq continents, elle est associée au cartel de la drogue sud-américain, et contrôle une grande partie du trafic de cocaïne en Europe. "La mafia aujourd’hui ne tire pas, ne tue plus, ne brule plus de voiture, alors on pense que c’est fini. Mais en réalité, deux crimes sont commis en Europe : ils vendent de la drogue et ils blanchissent de l’argent", commente Nicola Gratteri, procureur de Catanzaro (Italie).