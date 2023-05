Coup de filet contre la mafia calabraise : les deux Italiens arrêtés en France placés en détention provisoire

Alors que 132 personnes liées à la mafia calabraise ont été interpellées en Europe, deux d'entre elles, arrêtées en France, sont désormais en détention à Nice.

Les deux hommes interpellés mercredi en France dans le cadre du coup de filet européen contre la mafia calabraise ont été placés en détention provisoire ce jeudi soir à Nice, révèle France Inter. Agés de 58 et 68 ans, ils sont soupçonnés d'appartenir à la mafia 'Ndrangheta.

Ces deux Italiens comparaîtront mercredi prochain devant la chambre de l'instruction à Aix-en-Provence en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par l'Italie. L'un d'eux est un restaurateur installé à Menton. Les perquisitions réalisées mercredi ont permis aux autorités de saisir 70 000 euros, ainsi que du matériel informatique et des téléphones.

Le domicile d’un troisième suspect - recherché par la police italienne - a également été perquisitionné à Antibes. Selon les informations de France Inter, l’homme a finalement été interpellé en Italie.

Mercredi, une opération de police de grande envergure menée simultanément dans plusieurs pays d'Europe a ciblé la mafia calabraise, la puissante 'Ndrangheta, prééminente dans le trafic de drogue, aboutissant à 132 arrestations dans différents pays. Une douzaine de personnes ont été interpellées en Belgique, une vingtaine en Allemagne, et une centaine d'autres dans la péninsule pour association mafieuse, trafic de drogue, trafic d'armes, fraude fiscale et blanchiment. L'opération, baptisée "Eureka", est le "coup le plus dur infligé à ce jour à l'organisation criminelle italienne", souligne Europol, l'agence de l'Union européenne pour la coopération policière.