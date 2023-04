Alimentaire : où paye-t-on le panier de courses le moins cher ?

Alors que les prix de l'alimentaire ont considérablement augmenté avec l'inflation des derniers mois, certains endroits de France parviennent à maintenir des coûts raisonnables, à l'inverse d'autres.

Un panier de courses dont le montant varie selon l’endroit où vous habitez. 4% de moins par ici, 8% plus cher à quelques centaines de kilomètres plus loin. Le département avec les prix les plus abordables se situe à l’ouest. La Vendée est l'endroit où faire ses courses reviendrait le moins cher aux Français. "Je trouve qu’on a des prix plus intéressants ici", note un Vendéen. "Ça se remarque comparé à d’autres départements, où on voit largement la différence de prix", abonde une Vendéenne. Par exemple, un pack de 4 yaourts coûte 89 centimes.

La Vendée beaucoup moins chère que Paris

Il y a beaucoup de disparité de prix entre les départements. Si la Vendée est à -5,5%, Paris est à 20% de plus par rapport à la moyenne française. Ici, les quatre yaourts sont à 93 centimes. Une facture plus salée est constatée par les Parisiens. "Avec 15 euros, ici, vous n’avez rien. Avec 15 euros, à la campagne vous avez beaucoup plus de choses", tranche une Parisienne.