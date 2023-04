Vatican : remis sur pieds, le pape laisse planer le doute sur son avenir

Après son hospitalisation, le 29 mars, le pape François est apparu en meilleure forme, le 1er avril. S'il ne souhaite pas laisser sa place, son état de santé inquiète et interroge.

La démarche est hésitante, mais le pape a tenu à se montrer debout auprès des fidèles, serrant dans ses bras une mère qui vient de perdre sa fille. Avec un message clair : "Je suis encore vivant". Des images rassurantes et une séquence qui tranche avec l'audience de mercredi, où il semblait à bout de forces. C'était quelques heures avant son hospitalisation. Mais cela fait plusieurs mois que son état de santé inquiète. Alors, cette dernière alerte peut-elle pousser François à renoncer ? Oui, si on en croit la plupart de ses déclarations.

Pas prêt à partir

En janvier dernier, le pape imaginait même sa vie d’après en dehors du Vatican : "On m'a demandé ‘et toi tu ferais quoi si tu renonces ?’ Et bien je serai l'archevêque émérite de Rome. J'irai donc à la maison du clergé de Rome". Mais plus récemment, lors de son voyage en Afrique, il semblait avoir changé d'avis. Selon les spécialistes du Vatican, dans la tête de François, renoncer n'est pas à l'ordre du jour. Si toutefois les forces venaient à lui manquer et qu'il décidait de renoncer comme son prédécesseur, alors, comme en 2013, il faudrait réunir un conclave dans les 30 jours pour que les cardinaux élisent, à huis clos, le nouveau chef de l’Église.