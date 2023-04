Sport : les athlètes russes et biélorusses bientôt réintégrés ?

Exclus depuis février 2022 en raison de la guerre en Ukraine, les athlètes russes et biélorusses pourraient faire leur retour dans les différentes disciplines olympiques, sous réserve de plusieurs conditions strictes.

Va-t-on bientôt revoir, lors des compétitions internationales, concourir les athlète russes et biélorusses exclus depuis février 2022 ? Après quatre mois de consultations, le Comité international olympique (CIO) s'est prononcé en faveur de leur réintégration, mais sous conditions. Ne pas avoir soutenu la guerre en Ukraine, participer à titre individuel et totalement neutre. "Pas de drapeaux, d’hymnes, de couleurs ou d’autres signes distinctifs de ces pays lors d'une rencontre ou compétition sportive", a déclaré Thomas Bach, président du CIO.

Aucune décision pour Paris 2024

Inacceptable pour les Ukrainiens, qui ont manifesté sous les fenêtres du CIO. Les fédérations internationales ont quant à elle déjà commencé à se positionner. Celle d'athlétisme a indiqué qu'elle continuerait à bannir les athlètes russes et biélorusses, à l'inverse des fédérations de boxe, d'escrime et de tennis de table. Mais pour les JO de 2024 à Paris, la question n'est pas encore tranchée. Le Comité olympique a indiqué qu'il décidera au moment voulu. Plusieurs pays ont déjà demandé à exclure la Russie et la Biélorussie. Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur le sujet cet été.