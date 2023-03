Carte Inflation : votre département fait-il partie des plus chers de France ?

L'inflation n'est pas la même partout en France... et le niveau des prix non plus. Alors votre département est-il plus ou moins cher que les autres ? Consultez notre carte interactive pour le savoir.

La carte de France de l'indice des prix par département. (THEO UHART / FRANCEINFO)

Les Vendéens sont toujours les Français qui payent leurs courses le moins cher, les Parisiens ceux qui déboursent le plus pour remplir leur chariot. C'est ce que démontre depuis plusieurs mois le panier de courses franceinfo / France Bleu, mais aussi la carte de l'indice des prix à la consommation par département, mise à jour en mars par notre partenaire NielsenIQ. Alors que l'Insee dévoile vendredi 31 mars l'inflation pour le mois de mars 2023 en France, quelle est la situation des prix dans votre département vis-à-vis de la moyenne nationale ? Comme il y a plusieurs mois, la carte de la vie chère dévoile un axe Paris - Lyon - Marseille plus cher que la moyenne nationale, tout comme le Sud-Est. À l'inverse, les départements de l'Ouest restent très largement moins chers que la France. "Il y a dans l'ouest des bassins historiques de magasins qui ont plutôt une politique agressive" sur les prix, rappelle Emmanuel Cannes, expert prix et inflation chez NielsenIQ. A contrario, dans les agglomérations de Paris, Lyon ou Marseille, "les magasins ont des frais, notamment la location des locaux au moins intra-muros, beaucoup plus élevés que sur la périphérie ou certains départements. Donc les prix proposés tiennent compte de toutes ces charges liées à ces coûts de structure", explique l'expert. Quant à la région alpine, ce sont les coûts plus importants de transport qui jouent : "Pour livrer, il faut par exemple passer un col, donc forcément en termes de frais d'essence, il y a des coûts qui se répercutent sur la livraison et on le retrouve aussi sur le prix consommateur", souligne Emmanuel Cannes. Dans certains départements, les prix ont augmenté plus vite Cet indice des prix à la consommation a évolué depuis novembre dernier. Dans certains départements, les prix ont augmenté plus vite que la moyenne nationale. Ce sont les Hautes-Alpes qui pointent en première position dans ce sujet : l'indice des prix dans ce département a augmenté de 2,3 points depuis novembre. Si les prix sont plus élevés qu'ailleurs dans ces départements, c'est aussi là où ils augmentent le plus rapidement selon les données du panier franceinfo, en partenariat avec France Bleu et NielsenIQ. Et cela ne devrait pas s'améliorer tout de suite : NielsenIQ prévoit la fin de l'inflation à deux chiffres autour de mi-2023.