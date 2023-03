Inflation : les prix de l'alimentation ont augmenté de 15,8% depuis le mois de mars 2022

Dans l'ensemble, l'inflation a atteint 5,6% en un an au mois de mars. Si la hausse des prix semble ralentir, cela ne concerne pas les produits alimentaires.

Les prix de l'alimentation ont augmenté de 15,8% entre mars 2022 et mars 2023, tandis que l'inflation dans son ensemble était de 5,6% en un an en mars, selon une première estimation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), vendredi 31 mars.

Dans le détail, les prix de l'alimentation ont continué d'augmenter en mars, avec une inflation alimentaire sur un an de 15,8% contre 14,8% en février. Les produits frais se sont renchéris de 16,6% sur un an (après 15% en février) et les autres produits alimentaires de 15,6% (contre 14,8% un mois plus tôt).

Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 5,6% en mars sur un an, contre 6,3% en février. Les prix de l'énergie ont progressé d'un peu moins de 5% sur un an en mars, une hausse nettement moins rapide que celle enregistrée en février (14,1% sur un an).

Il y a un an, le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine avait achevé de faire flamber les cours de l'électricité et du gaz, déjà orientés à la hausse, et précipité le retour de taux d'inflation inédits depuis les années 1980.