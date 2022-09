Pour mesurer l'impact de l'inflation des prix des produits du quotidien sur votre budget, nous nous sommes appuyés sur différentes sources de données. Une majeure partie de ce travail repose sur l'indice des prix à la consommation élaboré par l'Insee. Il permet de suivre, chaque mois, les variations de prix de 400 familles de produits allant de l'alimentation aux loisirs, en passant par l'habillement et les transports. Pour calculer le surcoût, en euros, de chaque produit, nous avons appliqué ces variations à leur prix moyen, publiés dans la majorité des cas par l'Insee. Les prix moyens du riz, des œufs et de la farine, que l'on ne trouve pas dans les données de l'Insee, ont été fournis par le site Tiendeo, qui a recensé les tarifs d'une sélection de biens de consommation courante. La liste des produits qui ont le plus ou le moins augmenté est issue d'une sélection réalisée par franceinfo.fr à partir des 400 références de l'Insee.

Pour suivre l'évolution du prix des carburants, nous nous sommes basés sur les données de l'Union française des industries pétrolières. Cette organisation, qui regroupe les sociétés pétrolières opérant en France, publie chaque semaine le prix des carburants à la pompe (Gazole et SP95). Enfin, la mesure des prix de l'électricité et du gaz repose sur les données publiées par Selectra.info. Ce site compare le coût de l'énergie en fonction des grilles tarifaires des différents fournisseurs et publie chaque mois une valeur moyenne des offres de marché, ainsi que l'évolution des tarifs réglementés. La consommation mensuelle moyenne d'électricité d'un foyer a été calculée à partir des données de la Commission de régulation de l'énergie, fournies entre avril 2021 et mars 2022, et divisées par le nombre de foyers en France. La source pour la consommation moyenne de gaz est la même, divisée cette fois par le nombre de foyers consommant du gaz. Cette simulation des prix de l'électricité et du gaz est donc une projection à grand trait, qui reflète une tendance générale, mais qui n'a pas vocation à rendre compte des spécificités individuelles de chaque foyer (superficie du logement, nombre d'habitants, équipement électroménager...).