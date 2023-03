Infographies Panier de courses franceinfo : le prix de nos 37 produits du quotidien a encore augmenté de 16,6% en février

105,25 euros : c'est le prix moyen du panier de courses franceinfo en France en février, soit près d'un euro de hausse par rapport à janvier. Découvrez la situation dans votre département sur notre carte interactive.

Le total du ticket de caisse continue de grimper en février, selon notre panier de courses franceinfo, en partenariat avec France Bleu et le cabinet NielsenIQ. Il coûtait 105,25 euros en moyenne en France au mois de février. C'est près d'un euro supplémentaire par rapport au mois de janvier. L'inflation a augmenté sur nos 37 produits du quotidien, passant de 15,6% en janvier à 16,58% en février, signe que la hausse des prix continue de s'accélérer.

Plus aucun département n'affiche d'ailleurs un panier franceinfo inférieur à 100 euros en février. La Vendée, département le moins cher de France, a passé ce seuil avec une moyenne de 100,20 euros pour nos 37 produits alimentaires et d'hygiène du quotidien. Les Parisiens sont toujours ceux qui payent leurs courses le plus cher : 125,56 euros. Consultez la situation dans votre département sur notre carte interactive.



C'est dans les Hautes-Alpes que les prix ont le plus augmenté sur un an (+18,37%), suivi par le Val-d'Oise (+17,9%) et la Marne (+17,6%). Ces dernières semaines, le département de l'Ain connaît la plus forte dynamique inflationniste : en un mois, ce département a gagné 1,7 point d'inflation.

Le sucre atteint des records, le prix du riz en forte hausse

54% de hausse en un an : l'inflation sur le kilo de sucre premier prix atteint des records. Son prix a bondi de 50 centimes en quatre mois : 1,34€ aujourd'hui, contre 85 centimes en novembre dernier.

Le riz de marque distributeur fait son entrée dans ce top 5, à la cinquième place. Son prix a augmenté de 25% sur un an. En cause, les mauvaises récoltes en Inde et au Pakistan à l'automne 2022. "Des successions de sécheresse et de grosses pluies ont généré des inondations. Il y a moins à offrir pour satisfaire la demande et donc forcément les prix augmentent", explique Nicolas Léger, directeur analytique chez NielsenIQ. L'augmentation sur le riz "devrait continuer jusqu'au cœur de l'été", selon lui.

La composition du panier franceinfo, en partenariat avec France Bleu et NielsenIQ. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Le reste du top 5 des produits les plus inflationnistes dans notre panier reste plutôt inchangé : la farine premier prix (+37% entre février 2022 et février 2023), la viande hachée surgelée de marque distributeur (+33%), le papier toilette premier prix (+27%). On note d'ailleurs un léger recul de l'inflation sur la farine premier prix, qui avait augmenté de 40% entre janvier 2022 et janvier 2023. Ce recul marque non pas une baisse des prix mais un léger ralentissement de la hausse et traduit le fait que les prix commencent à avoir absorbé la hausse de la matière première et donc à se stabiliser.

L'écart de prix entre produits premiers prix et produits de marque se réduit

Une fois de plus ce mois-ci, la hausse des produits premiers prix et de marques distributeurs se poursuit à grande vitesse. Les prix des premiers prix ont progressé de 18,52% sur un an, soit 1,2 point de hausse en un mois. À l'opposé, les produits de marques nationales affichent une hausse de 0,6 point sur un mois, pour arriver à 10,7% de hausse sur les douze derniers mois.

Avec cette différence d'inflation, l'écart de prix entre les produits premiers prix et ceux des marques nationales est donc en train de se réduire, avertit NielsenIQ. Il était de 35% en moyenne l'an passé, contre 32% aujourd'hui. "Ça paraît peu mais ça reste quand même trois points de grignotés alors que la tendance était très linéaire ces dernières années", précise Nicolas Léger. Un élément d'autant plus important que ce sont vers les produits premiers prix et de marques distributeurs que les consommateurs se tournent massivement depuis des mois pour tenter de limiter les effets de l'inflation. Les produits distributeurs ont ainsi gagné "0,9 point de marché en volume", un gain "considérable" dit NielsenIQ.

Cet effet ciseau pourrait se poursuivre encore pendant de longs mois. À la crainte de certains d'un "mars rouge" causé par les hausses de prix négociées entre industriels et grandes surfaces, NielsenIQ répond qu'il s'agira plutôt d'un "printemps rouge". Les stocks constitués par les magasins vont leur permettre de n'acheter que plus tardivement certains produits avec le nouveau tarif, étalant les augmentations jusqu'à l'été. Notre panier de courses franceinfo, en partenariat avec France Bleu, devrait ainsi atteindre les 20% d'ici l'été, prévoit le cabinet de suivi de la consommation.

Méthodologie

franceinfo et France Bleu se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition répond à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires et d'hygiène du quotidien, et être le plus mixte possible dans sa composition, en mélangeant produits de marque nationale, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Il y a une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces dernières semaines : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est aussi sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de février et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines, du 23 janvier 2023 au 19 février 2023.

L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.