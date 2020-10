La bamboche, c'est fini !

Pierre Pouëssel, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire. (ANTOINE DENÉCHÈRE / FRANCE-BLEU ORLÉANS)

Plus que jamais ce matin, protégeons nous et respectons les gestes barrières. Parce que n'en déplaise au professeur Didier Raoult qui nous disait en avril dernier que l'hypothèse d'une seconde vague relevait du domaine de "la science-fiction", eh bien raté, on est en plein dedans. Et il faut donc, plus que jamais, respecter les gestes barrières ! Et c'est quand même Pierre Pouëssel, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire qui nous résume ça de la meilleure façon sur France 3 le 22 octobre : "La bamboche c'est terminé !" Il doit être copain avec Edouard Philippe je pense. "Le bololo", "la bamboche", même champ lexical. Bref !

#StopCovid A retenir de l'intervention du préfet de la région Centre Val de Loire ce soir... pic.twitter.com/ELNXwcPFjh — France 3 Centre-Val de Loire (@F3Centre) October 22, 2020

Mais qu'est ce qu'on doit faire à part arrêter la bamboche. Ah bien surtout, on télécharge le nouveau petit succès du gouvernement, l'application TousAntiCovid dispo dans les bacs depuis quelques jours, parce que oui messieurs-dames, on vient de dépasser les 4 millions d'utilisateurs sur cette nouvelle application ! Oubliez donc l'échec de Stop Covid ! Enfin non, pas l'échec pardon.TousAntiCovid, ou "All against Covid" si vous trouvez ça plus stylé, fonctionne !

Téléchargement difficile de #TousAntiCovid : "Il y a eu un trop grand afflux de gens. Le problème a été réglé pendant la nuit."



@Cedric_O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique



▶ #Les4V pic.twitter.com/qMVEXmpxUj — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) October 23, 2020

Enfin, presque toujours la même histoire, trop de monde en même temps ! Ça, c'était vendredi. Depuis ça a été réparé. Mais tout de même, 4 millions de téléchargements c'était inespéré ! Jeudi, avant le changement de nom, le compteur plafonnait à 2,8 millions. Comme quoi tout n'est pas perdu ! Et en même temps, le ministre de la Santé, Olivier Veran, avait prévenu sur BFMTV : "Cela nous engage et nous avons décidé avec Cédric O de relever le défi. On va tout mettre en oeuvre pour que Jean Castex ait envie, de lui même, de télécharger l'application. On fera une communication dans les prochains jours, vous verrez cela va dépoter." Et quand Olivier Veran promet que "ça va dépoter", bien ça dépote et rien que pour ça, moi, je vais activer l'appli ce matin !