VIDEO. Application Stop-Covid : "Le gouvernement a demandé une nouvelle version qui sera lancée le 22 octobre", annonce Jean Castex

L'application Stop-Covid lancée par le gouvernement pour lutter contre le virus "n'a pas eu les effets escomptés, admet le Premier ministre Jean Castex, invité de franceinfo le 12 octobre 2020. Le gouvernement a demandé une nouvelle version de l'application qui sera officiellement lancée le 22 octobre", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a reconnu fin septembre, en plaidant "l'honnêteté",qu'il n'avait pas téléchargé la première version sur le téléphone fourni lors de sa prise de fonctions il y a 100 jours "J'ai pris un portable sécurisé, donc je n'ai pas téléchargé 'téléCovid'", a-t-il déclaré lundi. Il a toutefois promis de le faire le 22 octobre. "À ce moment-là, "je la téléchargerai", déclare-t-il. ".

Seulement 2,6 millions de téléchargements

StopCovid, sous sa forme actuelle, a été installée plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. Selon des chiffres gouvernementaux la semaine passée, seulement 7 969 personnes s'y sont déclarées comme étant positives, et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts. Et le Premier ministre lui-même avait admis sur un plateau de télévision fin septembre ne pas avoir téléchargé l'application, plaidant a posteriori "l'honnêteté".

Une nouvelle société doit remplacer le français CapGemini qui travaillait jusqu'alors gratuitement comme chef de projet. Elle sera désignée via une procédure d'appel d'offres, et le plafond mensuel de dépenses liées à l'application augmentera, de 100 000 euros aujourd'hui à "probablement autour de 200 000 euros", a indiqué Cédric O, le secrétaire d'Etat chargé du numérique, devant le Sénat la semaine passée.