Les armes de poing font-elles plus de morts que les fusils d'assaut aux États-Unis ?

Les États-Unis sont toujours sous le choc de la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump le week-end dernier. Une balle d'AR-15, un fusil très populaire dans le pays, a touché l'ancien président à l'oreille en frôlant son visage, le blessant légèrement. Un évènement qui ravive bien entendu le débat sur l'interdiction de ces armes, très proches des fusils d'assaut aux États-Unis. Mais selon Nicolas Conquer, le porte-parole des Republicans Overseas en France, ces armes tuent bien moins que les pistolets.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024

Près de 60% des meurtres par armes à feu sont bien commises avec des armes de poing, selon les derniers chiffres du FBI. En comparaison, des fusils d'assaut (des armes similaires à celle utilisée par le tireur qui a essayé de tuer Donald Trump), sont utilisés dans 3% des cas. L'AR-15 est très controversée, car cette carabine a été utilisée notamment lors de la tuerie de masse dans une école au Texas en 2022.

Quel que soit le type d'armes utilisé, les chiffres sont éloquents : plus de 40 000 morts en 2022 à cause des armes à feu, dont environ 27 000 suicides. Cette même année, ce fléau a aussi été responsable de la mort de plus de 300 enfants âgés de moins de 11 ans. Par ailleurs, il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants aux Etats-Unis.

Face à ce fléau, le législateur semble impuissant

Les Afro-Américains sont davantage touchés par la violence des armes à feu que le reste de la population des États-Unis, et en particulier les jeunes. Ainsi, environ un tiers des victimes de meurtres par balle sont des Afro-Américains âgés de 15 à 34 ans, alors qu'ils ne représentent que 2% de la population. Par ailleurs, les armes à feu sont responsables de la mort d'un peu plus de la moitié des adolescents noirs âgés de 15 à 19 ans.

Mais le port d'armes reste sacré aux États-Unis, protégé et sanctuarisé par le deuxième amendement. Le très puissant lobby des armes à feu, la NRA (National Rifle Association) veille à entraver toute avancée législative. L'an dernier, une timide loi est venue renforcer la vérification des antécédents pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans après une énième tuerie de masse. Une étude américaine prouve pourtant que les États avec les règles sur les armes les plus strictes sont ceux où la violence par balle est la plus faible.