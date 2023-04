Aux États-Unis, un Américain sur vingt possède un AR-15, le fusil d'assaut le plus vendu dans le pays

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

L’auteur de la fusillade de lundi 27 mars à Nashvilleavait acheté légalement sept armes à feu. Elles sont, on le sait, en vente libre aux États-Unis. Une arme fait beaucoup parler d’elle, c’est l’AR-15.

L'AR-15 est le fusil le plus vendu aux États-Unis, Il en existe plusieurs versions, mais globalement c’est un fusil semi-automatique qui a donné sa version militaire le M16. Un Américain sur vingt en possède, ce qui représente 6 % de la population, environ 16 millions d’adultes. D’après les enquêtes nationales, un adulte américain sur dix a une arme à feu chez lui.

>>> États-Unis six personnes, dont trois enfants, lors d'une fusillade dans une école primaire

Le fusil semi-automatique AR-15, c’est surtout l’arme la plus utilisée lors des fusillades. On peut citer les récentes et les plus connues : l’école d’Uvalde au Texas l’en 2022, celle de Sandy Hook 10 ans plus tôt, mais aussi Buffalo, Parkland, Orlando, San Bernardino ou encore Aurora. Autant de drames où ce fusil, qui peut contenir 30 cartouches mais aussi des chargeurs de grande capacité, a été utilisé.

Républicains, blancs, âgés de 40 à 65 ans ... Le profil des acheteurs de ce fusil d'assaut

Une enquête Ipsos pour le Washington Post permet de mieux cerner les propriétaires de ces AR-15. Quelque 400 propriétaires de ce fusil ont été interrogés, pour leur demander pourquoi ils possèdent cette arme ? Ce qu'ils en font et la fréquence à laquelle ils tirent ? Il ressort de cette étude que ce sont le plus souvent des hommes, blancs, âgés de 40 à 65 ans. Ils sont plutôt républicains, vivent plutôt dans des États remportés par Donald Trump, ont des revenus plutôt plus élevés que la moyenne des Américains, et ont souvent servi dans l'armée.

"Je veux pouvoir protéger ma femme, mon chien et moi !, assure Glenn Amsberry, enseignant à la retraite de 80 ans dans l’Oregon, interrogé sur le site du journal. Ensuite, c'est amusant d'aller au stand de tir et de tirer sur cible. Je pense que c'est beaucoup trop politisé. Je pense que tout a été politisé par des gens qui ne savent même pas ce que c'est !" Parmi les réponses qui reviennent le plus pour justifier d’avoir un AR-15, on retrouve pêle-mêle les loisirs, le tir sur cible, la chasse. Et pour certains, tout simplement le droit d’avoir une arme que leur confère le deuxième amendement de la Constitution.