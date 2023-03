États-Unis : six personnes tuées, dont trois enfants, lors d'une fusillade dans une école primaire

Aux États-Unis, six personnes ont été tuées, dont trois enfants, lundi 27 mars lors d'une fusillade dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee. La suspecte a été abattue par les forces de l'ordre.

Une fusillade a eu lieu le lundi 27 mars, dans une petite école primaire chrétienne de Nashville, dans l'Etat du Tennessee (États-Unis). En milieu de matinée, munie de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, l'assaillante, une femme transgenre de 28 ans, a pénétré dans l'établissement et tiré de nombreux coups de feu, tuant trois enfants de huit à neuf ans et trois adultes.

L'auteure des faits était une ancienne élève

La femme était une ancienne élève, et si son mobile est encore inconnu, la police estime que la fusillade était préméditée. Joe Biden a ordonné que les drapeaux de la Maison Blanche soient mis en berne, et a de nouveau appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut. "Nous devons faire davantage pour mettre fin à la violence armée. Elle déchire nos communautés, elle déchire l'âme même de la nation, et nous devons faire plus pour protéger nos écoles afin qu'elles ne soient pas transformées en prisons", a déclaré le président américain. Aux États-Unis, chez les jeunes de un à 19 ans, les armes à feu sont la première cause de mortalité.