États-Unis : des distributeurs automatiques de munitions installés dans les épiceries

De grosses machines, avec un écran tactile, qui proposent des balles de pistolet et de fusils sont désormais disponibles dans des épiceries américaines. Elles vérifient l'identité et l'âge de l'acheteur avec la reconnaissance faciale et la carte d'identité.

Il y a des innovations dont on ne sait pas si on doit se réjouir ou non. Les Américains et les armes à feu, on sait que c'est une longue histoire et voilà que dans certains États, (Alabama, Oklahoma, Texas), on peut désormais acheter des balles à des distributeurs installés dans des épiceries. L’objet s’appelle un Automated Ammo Retail Machine (AARM), pour distributeur automatique de munitions. Dans la forme, c’est moins proche d’un distributeur de boissons classique que de ces grandes tablettes pour passer commande dans une chaîne de fast-foods. Un grand écran tactile donc pour passer sa commande, c’est efficace. Tout se passe en moins de deux minutes sur la vidéo de présentation.

La machine vérifie votre identité et donc votre âge (21 ans minimum aux États-Unis) en scannant votre permis de conduire et en utilisant un logiciel de reconnaissance faciale. La machine propose des balles pour des fusils et des pistolets. Son poids : 900 kilos. Le distributeur se trouve toujours à l’intérieur de l’épicerie et il est réalimenté environ toutes les deux semaines. Le premier a été installé à Pell City dans l’Alabama en novembre 2023. Il y en a aujourd’hui un peu moins d’une dizaine.

Déjà plus de 200 demandes dans neuf États

C'est une société appelée American Rounds, soit munitions américaines en français, qui s'occuppe de ces distributeurs. Son patron, Grant Magers, décrit la société comme "très pro-second amendement", celui qui autorise le port d’armes. Mais il insiste, American Rounds veut des détenteurs d’armes responsables et Grant Magers estime que ces distributeurs sont plus sûrs qu’acheter des munitions en ligne et puisqu’on peut déjà en trouver à Walmart (une grande chaîne d’hypermarchés), pourquoi pas dans des petites épiceries ? Surtout que, pour l’instant, les AARM ont été installés dans des régions rurales où les habitants doivent souvent faire au moins une heure de route pour acheter des munitions.

American Rounds aurait déjà reçu 200 demandes, à travers neufs États, pour de nouveaux distributeurs. L’agence AP signale qu’un policier de Pennsylvanie a eu une idée similaire il y a plus de dix ans, mais avec un distributeur installé dans un centre de tir, où l’identité est vérifiée à l’entrée. À l’époque, l’intelligence artificielle coûtait trop cher pour espérer que le distributeur lui-même soit capable de scanner une pièce d’identité.

La moitié des Américains ont au moins une arme

Il n’y a pas que des fans de l’idée, évidemment. Un membre de Everytown for Gun Safety, association qui milite pour un meilleur contrôle des armes à feu, dit que cette innovation et l’utilisation de la reconnaissance faciale sont de très bonnes idées. Par contre, un distributeur de munitions placé dans le même magasin que celui où vous achetez du lait pour vos enfants, lui paraît nettement moins pertinent. Ça relève, dit-il, de la "normalisation" alors que les États-Unis seraient le seul pays du monde à compter plus d’armes à feu que d’habitants. Environ 50% des Américains ont au minimum une arme dans leur domicile. Une autre association trouve dommageable qu’il n’y ait pas d’être humain pour jeter un œil aux antécédents de celui ou celle qui achète les munitions et repérer un éventuel problème.