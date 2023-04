L'Allemagne acte la fin du nucléaire civil en débranchant ses trois derniers réacteurs

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

L'Allemagne tournera définitivement la page du nucléaire, samedi à partir de 22 heures. Ses trois derniers réacteurs encore en service seront mis à l'arrêt.

C'est la fin d'une époque : samedi 15 avril, à partir de 22 heures, l'Allemagne va débrancher ses trois derniers réacteurs encore en service : Emsland en Basse-Saxe, Neckarwestheim II dans le Bade-Wurtemberg et Isar II en Bavière. Point final d'un processus initié il y a vingt ans auquel Angela Merkel avait donné un coup d'accélérateur après la catastrophe de Fukushima en 2011.

L'arrêt des importations de gaz russe lié à la guerre en Ukraine n'a pas fait changer d'avis le gouvernement actuel. Pourtant en 2022, le vent de l'opinion a commencé à tourner : avec l'augmentation des tarifs de l'énergie et la question du réchauffement climatique, des voix de plus en plus fortes ont réclamé la prolongation des centrales qui devaient initialement fermer le 31 décembre 2022.

6,3 % de la production d'électricité

Le gouvernement d'Olaf Scholz (dont font partie les Verts, radicalement opposés au nucléaire), a donc finalement accepté de repousser l'échéance. Les centrales ont eu trois mois et demi de sursis et comme l'hiver plutôt doux s'est finalement passé sans coupures de courant ni pénurie de gaz, le nouveau calendrier a été bien accepté. L’Allemagne ne dispose pas d’arme nucléaire et la dimension stratégique est absente des débats. La sortie du nucléaire est aussi liée à un changement de modèle énergétique plus global.

Surtout que les trois réacteurs en question ne sont pas non plus d'une importance vitale. Ils fournissent 6.3 % de l'énergie produite dans le pays (puissance installée nette de 4 gigawatts), autant dire rien du tout si on compare cette énergie à celle du charbon qui produit lui le tiers de l'électricité du pays. En 2022, le charbon a même progressé de 8 % pour compenser le manque de gaz. C'est là qu'est le vrai sujet.

Cap sur le renouvelable

Mais le charbon lui aussi va s'arrêter, en 2038, avec un grand nombre de fermetures de centrales dès 2030. Pour compenser à la fois la fin du nucléaire et la fin du charbon sans pour autant augmenter ses importations d'électricité, l'Allemagne veut promouvoir l'installation de centrales à gaz puis à hydrogène, et surtout d'accélérer sur le renouvelable. Un défi de taille pour Berlin, puisque le gouvernement espère que dès 2030, 80 % de la consommation allemande provienne des panneaux solaires et des éoliennes.

>> À Keyenberg, village menacé de destruction, "on se bat contre le charbon sous nos pieds"

Ça veut dire qu'il va falloir installer chaque jour "quatre à cinq éoliennes" et "l’équivalent de plus de 40 terrains de football en panneaux solaires", comme le reconnaît le ministre de l’Énergie Robert Habeck. Objectif très ambitieux, mais le gouvernement en a vraiment fait sa priorité.

L'enfouissement des déchets

Pour la fermeture des centrales, il n'y a pas de bouton on / off : le ralentissement est progressif. Les éléments combustibles du cœur du réacteur vont d'abord être immergés dans une piscine, ils vont y rester trois à cinq ans avant d'être placés dans des conteneurs. En parallèle, le démontage des autres éléments de la centrale va commencer dès 2024. Ça prendra à peu près 15 ans.



Il faut aussi trouver un site d'enfouissement pour les déchets qui resteront hautement radioactifs et ça, ça n'est pas du tout réglé. La phase de recherche a pris du retard, elle ne se terminera pas avant au moins 2046. Ensuite il faudra encore 20 ans pour pouvoir y déposer le premier colis radioactif. Ça paraît long, mais le site doit être hautement sécurisé pour pouvoir stocker les déchets pendant un million d'années. Bref, l'Allemagne n'en a pas terminé avec les polémiques liées au nucléaire.