Comment se déconfinent (aussi) l'Italie, l'Autriche et le Royaume-Uni

Des touristes profitent des terrasses des restaurants, à Naviglim le 26 avril. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Alors que les Français se ruent dans les bars et restaurant mercredi 19 mai à la faveur du déconfinement, en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni entament le même processus, tantôt empressés, tantôt avec prudence.

L'Italie a déplacé son couvre-feu à 23 heures

L'Italie est de moins en moins confinée et voit dès ce soir son couvre-feu déplacé à 23 heures. C'est Mario Draghi qui a décidé d'accélérer le rythme du déconfinement : les restaurants et bars avaient déjà rouvert ici depuis un moment en extérieur et mercredi il sera possible de dîner dehors jusqu'à 23 heures partout en Italie ! Le 7 juin le couvre-feu va même passer à minuit et puis plus rien retour de la liberté totale de mouvement à partir du 21 juin. Le président du Conseil veut ouvrir son pays mais petit à petit... Sardaigne, Molise et Frioul-Vénétie-Julienne vont même entrer en zone blanche sans aucune restriction horaire dès le 1er juin. Une semaine plus tard, la Vénétie, la Ligurie et les Abruzzes devraient suivre. Aucune restriction n'est prévue, excepté le port du masque et la distance bien sûr.

Le calendrier est clair car les indicateurs sanitaires sont bons. Exactement la campagne de vaccination fonctionne désormais en Italie au rythme de 500 000 à 600 000 par jour et surtout de manière homogène dans toutes les régions. Ces derniers jours, on comptait en moyenne 3 000 à 6 000 cas quotidiens, mais toujours 100 à 200 morts. En soins intensifs, on ne compte désormais plus que 1 700 personnes, au point que le débat porte maintenant sur le masque, à Rome, le responsable de la santé de la région a expliqué qu'il pourrait ne plus être obligatoire en extérieur au mois de juillet lorsque 60% de la population aura reçu une première dose de vaccin.

L'Autriche lance son "pass vert"

En Autriche, le gouvernement accompagne le déconfinement, prévu le 19 mai, en lançant son "pass vert". Les bars, restaurants, lieux de culture et de sport rouvrent mais en effet il faut à l’entrée prouver à l’aide d’un document que l’on est soit vacciné, soit testé, soit récemment rétabli du coronavirus. Le gouvernement présente cela comme la première étape du "pass vert" à laquelle Veronika Doppler, restauratrice à Vienne, doit s’adapter. "Le fait que les restaurateurs doivent jouer le rôle de contrôleur à l’entrée n’est pas une bonne chose, explique-t-elle. C’est vrai que ces règles sont contraignantes mais je ne pense pas qu’elles dissuaderont les clients de venir car l’ambiance des restaurants leur a manqué et ils pourront s’y sentir en sécurité. J'espère toutefois que ces mesures ne seront bientôt plus nécessaires." La prochaine étape aura lieu en juin avec la mise en place d’un QR Code qui rassemblera toutes les informations nécessaires et rendra ainsi les entrées plus fluides et plus rapides.

L’Autriche a voulu aller vite, sans attendre la mise en place au niveau européen. Le pass sanitaire européen est en effet prévu pour la fin juin, et cette échéance paraît trop lointaine aux yeux de l’Autriche. Car le pays veut relancer le plus tôt possible son secteur du tourisme qui, associé aux loisirs, représente 15% de son PIB. C'est ainsi que l'idée du pass vert s’est vite imposée et elle est ici plutôt facile à mettre en oeuvre. Pour une raison simple : cela fait déjà plusieurs mois que l’Autriche mise sur une politique massive de tests. Aujourd’hui, les Autrichiens sont testés régulièrement à l’école, sur leur lieu de travail ou pour certains loisirs. Être testé pour aller au restaurant ou au cinéma semblait donc un prolongement logique de cette stratégie. C’est d’ailleurs plutôt bien accepté.

Au Royaume-Uni, un déconfinement prudent à cause du variant indien

Un vent de liberté retrouvé souffle sur le Royaume-Uni, où les bars et restaurants ont rouvert en intérieur depuis lundi, mais avec précaution depuis l’arrivée sur le sol britannique du variant indien. Pour l’instant, ce variant indien a été identifié dans 86 localités à travers le pays et il est particulièrement présent dans le Nord ouest de l’Angleterre. Il serait plus transmissible que le variant anglais même si pour l’instant le gouvernement veut rassurer. Malgré tout le ministre de la Santé Matt Hancock n’écartait pas ces derniers jours de nouveaux confinements dans les régions concernées. "Évidemment, a assuré Matt Hancock, une mesure que nous souhaiterions prendre mais si c’est nécessaire pour protéger la population." À l’heure actuelle, les restaurants, bars, théâtres ou autres cinémas et musée ont pu rouvrir comme prévu.

Le gouvernement garde malgré tout un œil sur ce variant avant de confirmer la levée totale des restrictions prévues pour le 21 juin. Pour l’instant, les Anglais ont l’air plutôt serein. Il faut dire qu’avec la mauvaise météo actuelle, la réouverture des bars et restaurants en intérieur est la bienvenue. Quant au variant indien, est présent dans les esprits des consommateurs mais ne semble pas entacher leur moral. Si tout se passe comme prévu, les Britanniques devraient donc retourner à une vie totalement normale d’ici au 21 juin.