Déconfinement : terrasses, cinémas, rassemblements… Voici ce qui change à partir de ce mercredi

Réouverture des terrasses de cafés et restaurants, assouplissement des mesures de restriction dans les musées, nouvelles règles sur la voie publique... Le gouvernement a détaillé les modalités de la deuxième phase du déconfinement mercredi 19 mai, dans un décret publié au Journal officiel. Franceinfo les passe en revue.

En terrasse

Se retrouver autour d'un verre en terrasse, oui, mais sous conditions. Seules les terrasses extérieures des restaurants et des débits de boisson ont le droit de rouvrir, avec une jauge de 50% de leur capacité d'accueil et l'interdiction de la consommation debout, précise le décret.

En outre, "une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes", est-il écrit. Pour en profiter, le couvre-feu est repoussé à 21 heures sur l'ensemble du territoire.

Dans les lieux culturels

La vie reprend dans les cinémas, les théâtres ou les musées, qui pourront accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures. Drunk, Adieu les cons, ADN, Garçon chiffon... Les amateurs de films auront l'embarras du choix. Le remplissage des salles ne devra toutefois pas "excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes". Là aussi, "une distance minimale d'un siège ou d'un mètre" doit être assurée "entre chaque personne ou chaque groupe", dans la limite de six personnes.

L'ouverture très attendue des concerts et spectacles est aussi soumise à quelques restrictions : les spectateurs devront être assis, à hauteur de 35% de la capacité d'accueil et ne pas dépasser 1 000 personnes. Il en va de même pour "les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire" : "Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m²".

Par ailleurs, les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Là aussi, "le nombre de visiteurs ne peut être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m²." La règle de la distance minimale d'un siège laissé entre les sièges occupés y est aussi appliquée.

Dans les enceintes et équipements sportifs

Le public effectue également son grand retour dans les enceintes sportives avec 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur au maximum, avait précisé plus tôt le gouvernement. Les salles de sport rouvrent aussi pour les sportifs professionnels et de haut niveau, les participants à une "formation universitaire ou professionnelle", les "groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures" ou encore les "personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique".

Le nombre de personnes accueillies "ne peut excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes" en intérieur. La jauge passe à 1 000 pour les établissements de plein air.

Sur la voie publique

De six personnes, la limite pour les rassemblements sur la voie publique passe à dix dans le décret publié ce mercredi. Une exception est faite pour les "visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle". Mais aussi "les compétitions et manifestations sportives (...) dans la limite de 50 sportifs par épreuve" et ne concernant pas les sportifs de haut niveau. Même chose pour "les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble."

Dans les cimetières

Le décret assouplit par ailleurs le nombre de personnes autorisées lors de cérémonies funéraires, qui passe désormais de 30 à 50.