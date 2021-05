Royaume-Uni : le pays lève plusieurs restrictions

M. Boisseau, C. Madini, C. Duval

Pour la première fois depuis près de cinq mois, les Britanniques ont pu retrouver l'intérieur de leurs bars et restaurants, lundi 17 mai, alors que le Royaume-Uni entame une nouvelle étape de son déconfinement. Une bénédiction pour les clients, qui en avaient assez de ces terrasses noyées par les averses. "Vous savez à quel point la météo britannique est capricieuse, donc là, on aura plus d'espace et on pourra se mettre en intérieur s'il pleut", se réjouit un Anglais.

Une bonne nouvelle sur le plan économique

Pour les établissements, il s'agit aussi d'une excellente nouvelle sur le plan économique. Beaucoup n'avaient pas rouvert le mois dernier au retour des terrasses, car ils n'en ont pas, ou parce que l'essentiel de leur chiffre d'affaires et de l'animation se fait en salle. C'est le cas du Bar Ghetto Golf, à Birmingham. "On peut enfin remettre tout le personnel au travail, on est vraiment très heureux", confie Taza Hussain, manager du bar.

Les Anglais peuvent également repartir en vacances à l'étranger, mais il n'y avait pas foule dans les aéroports, ce lundi. Seulement 12 destinations sont autorisées, dont le Portugal et l'Islande, car la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 y est bonne, et la campagne de vaccination bien avancée. Les cinémas ont également repris leur activité, de même que les salles de spectacle. Toutefois, le gouvernement britannique appelle à la prudence à cause du variant indien.