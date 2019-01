franceinfo junior. Qu'appelle-t-on un crime contre l'humanité ?

Le procès de Klaus Barbie pour crimes contre l'humanité, le 11 mai 1987 à Lyon. (AFP FILES)

Dimanche 27 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Une journée qui invite enseignants et élèves à réfléchir autour de cette notion et de ces faits qui ont marqué l'Histoire, comme l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quoi un crime contre l'humanité ? Est-ce que ça peut arriver à nouveau ? Au micro de franceinfo junior ce vendredi : des collégiens en classe de sixième au collège de la Villeneuve à Saint-André-les-Vergers (Aube). Iannis Roder, responsable de la formation au Mémorial de la Shoah à Paris, répond à leurs interrogations.

Margo pose la première question à ce sujet : "Les crimes c'est quoi ? Ca veut dire quoi ?" Iannis Roder explique : "Ce sont des crimes qui s'en prennent aux personnes dans le but soit de les assassiner soit de les réduire en esclavage." Une définition établie dès le début du XXe siècle et notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il évoque une définition donnée par le philosophe André Frossard, au procès du criminel nazi Klaus Barbie : "Il a dit que le crime contre l'humanité, c'est tuer quelqu'un parce qu'il était né", c'est-à-dire "on s'en prend à un groupe d'individus parce qu'il existe" : en assassinant une partie ou tout de ce groupe, soit en le réduisant en esclavage, "ce qui a été le cas par exemple pour des Africains noirs transportés de force".

Nabil se demande à son tour : "À quoi est dû ce massacre envers les Juifs ?" Iannis Roder lui répond : "Ça s'appelle un génocide. C'est qu'un État s'en prenne à une population ciblée pour l'anéantir totalement : hommes, femmes et enfants." Durant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, ce sont "un million et demi d'enfants qui ont été assassinés", ajoute-t-il.

Alors pourquoi ce génocide ? Où prend-il racine ? "C'est une très longue histoire de l'antisémitisme, explique Iannis Roder. Depuis la naissance du christianisme, il y a une haine peu à peu qui s'est installée dans les mémoires des populations, notamment européennes. Cet antisémitisme, ce rejet, cette haine des Juifs - parce qu'au départ disaient-ils ils n'avaient pas compris le message du christianisme - cette haine s'est transformée et elle est devenue une haine raciale, raciste. Les racistes ont fait des Juifs une race. Ca n'existe pas une race juive évidemment, mais eux étaient convaincus que ça existait (...) Ils ont décidé dès la fin du XIXe siècle d'inventer un mot pour définir cette haine des Juifs : ça s'appelle l'antisémitisme. À partir de ce moment-là, s'est construit dans l'imaginaire collectif d'une partie de ces gens qu'il fallait se débarrasser des Juifs." Cette idée est devenue réalité avec la doctrine d'Adolf Hitler, qui a coûté la vie à six millions de Juifs, rappelle Iannis Roder.

D'autres génocides dans l'Histoire

Margo se demande s'il y a eu d'autres génocides dans l'Histoire. "Oui, notamment le génocide des Arméniens en 1915 par l'Empire ottoman." Il parle aussi du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Avec un point commun pour ces trois génocides du XXe siècle : "C'est la dimension paranoïaque et défensive". De nos jours, les génocides et les crimes contre l'humanité sont punis par la justice internationale. Mais "il faut toujours avoir cette vigilance au regard de ce qui se passe dans le monde pour défendre notre système démocratique, raconte Iannis Roder, du mémorial de la Shoah, car seule la démocratie peut empêcher le retour de ces crimes."

► Sur cette page, vous pouvez écouter en entier notre émission sur les crimes de guerre avec les questions d'élèves de sixième et les réponses de Iannis Roder, responsable de la formation au Mémorial de la Shoah et professeur agrégé d'histoire.

