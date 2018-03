franceinfo junior. Comment lutter contre les inégalités de genre dès l'école ?

Une cour de récréation dans une école élémentaire à Paris. (FRED DUFOUR / AFP)

Jeudi 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes, parfois aussi appelée "journée internationale des femmes". Comme l'explique l'ONU, cette journée sert à faire reconnaître les réalisations des femmes, parfois passées sous silence et moins médiatisées, mais elle a aussi pour but de faire un état des lieux des luttes à mener pour défendre et garantir les droits des femmes. Malgré des progrès et des évolutions, des inégalités de genre persistent encore, dans plusieurs domaines. C'est ce que démontre par exemple le Pariteur, un simulateur qui permet de se rendre compte de la différence de salaires entre hommes et femmes, vous pouvez le consulter sur notre site.

► Que s'est-il passé depuis le lancement de #Balancetonporc ?

Récemment, le sujet s'est aussi invité dans le débat public, notamment à propos des violences faites aux femmes : féminicides, questions sur le consentement, agressions sexuelles et mouvement #MeToo et #Balance ton porc... Fin novembre, le président Emmanuel Macron avait annoncé plusieurs mesures contre le sexisme et les violences faites aux femmes. Par exemple, d'ici 2018, un "module d'enseignement" sur le sexisme et le harcèlement doit être mis en place en classe. Ce jeudi, des mesures pour davantage d'égalité femmes-hommes doivent être présentées lors d'un comité interministériel à Matignon.

"Pourquoi les garçons se trouvent-ils plus forts que les filles ? Pourquoi on dit qu'il y a des jeux pour les garçons et des jeux pour les filles ?"

Comment cette question s'invite-t-elle à l'école ? Quelles inégalités entre fille et garçon naissent dès l'école et l'enfance ? C'est le sujet du jour au micro de franceinfo junior, qui donne la parole à trois élèves de CM2, dans une école près de Nantes. Pour leur répondre, Françoise Vouillot, maîtresse de conférences et présidente de la commission "Lutte contre les stéréotypes et rôles de sexe" du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

