"Pourquoi les garçons sauvent les filles dans les films ?" : on a suivi un atelier contre le sexisme dans un collège

"L'idée, c'est vraiment de débattre. On s'écoute et on ne juge pas les autres." Anne Plouët, chargée de mission au sein de l'association Dans le genre égales, se présente, avec son collègue Jean-Michel Taliercio, face à la classe de 5e B, intriguée. En cet après-midi de décembre au collège Henri-Matisse (500 élèves, vingt classes), dans le 20e arrondissement de Paris, ces quelque 25 élèves de 12 et 13 ans s'apprêtent, pour la première fois cette année, à recevoir une leçon d'anti-sexisme.

Dans cette vaste salle de classe aux larges fenêtres, Anne Plouët évoque l'objectif de cet atelier et de son association : "la promotion de l'égalité entre filles et garçons, entre hommes et femmes". "On va regarder un film, puis on va définir les mots stéréotypes et sexisme" avant d'engager le débat, annonce-t-elle. Dans les rangs, silences et chuchotements.

Jean-Michel Taliercio discute avec des élèves de cinquième au collège Henri Matisse, à Paris, lors d'un atelier de lutte contre le sexisme, le 5 décembre 2017. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

Dans cet établissement de 500 élèves répartis en vingt classes, "l'égalité, on en est loin", et la lutte contre le sexisme est une véritable "priorité", martèle Patricia Jourdy. La principale du collège cite en exemple un élève de quatrième qui, récemment, a soufflé à un camarade qu'il était "mignonne" pour mieux l'humilier. En cinquième, "on se pousse, on s'attrape par le cou. On montre qu'on est un petit garçon, et qu'on est donc plus fort", regrette la principale. Alors Patricia Jourdy multiplie les actions. Sur des fenêtres donnant sur la cour, des affiches réalisées par les élèves défendent une "destinée sans cliché". "Un homme danseur, une femme boxeuse, les stéréotypes sont K.O !", insiste l'une d'entre elles. Et depuis trois rentrées, l'école invite l'association Dans le genre égales à parler d'égalité, à démonter le sexisme auprès de ses jeunes.

Il faut déconstruire, à l'heure où ce n'est pas toujours évident de construire Patricia Jourdy à franceinfo

En salle 103 A, la séance de cinéma commence. Anne Plouët et Jean-Michel Taliercio lancent le visionnage de leur documentaire, réalisé à Paris en 2011. Le synopsis ? Porte de la Chapelle, l'association a planté une caravane itinérante, ouverte aux jeunes et aux résidents du quartier. Des filles, des garçons, mais aussi des hommes et des femmes adultes, viennent s'asseoir dans ce "salon" ouvert, afin de parler d'égalité, d'inégalité et de stéréotypes de genre. Pendant dix jours, Dans le genre égales a filmé leurs questions et leurs échanges.

Des notes prises par une élève lors d'un atelier prônant l'égalité entre les filles et les garçons, mené par l'association Dans le genre égales, le 5 décembre 2017 au collège Henri-Matisse, à Paris. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

Dans la classe, les regards sont rivés vers l'écran. Les élèves écoutent une adolescente, légèrement plus âgée qu'eux, qui se demande pourquoi "on voit toujours la femme comme celle qui fait les tâches ménagères". Puis, toujours dans le documentaire, un jeune homme réagit à une discussion sur le jugement des tenues des filles. "Quand tu vois une meuf en mini-jupe, en décolleté plongeant, tu vas penser à quoi, à ton avis ?" s'amuse-t-il. Assis derrière leurs tables, certains collégiens chuchotent, interloqués. Quand des images de publicités défilent à toute allure, montrant des corps de femmes quasiment nus pour vendre des baladeurs iPod, des ordinateurs ou des télévisions, c'est toute la classe qui s'exclame, d'un même ton choqué et gêné.

Tarzan et les pubs pour déodorants pour hommes

Parfois, les réactions de surprise laissent place au rire franc. Comme quand le documentaire montre une image de Tarzan hurlant, pour se moquer d'une supposée force supérieure des hommes. Ou quand une publicité vantant un déodorant pour hommes évoque les conditions "extrêmes" de leur quotidien. Car le film interroge aussi les élèves sur les identités masculines. Filmé dans la caravane, un garçon confie "qu'un homme au foyer, ce n'est pas commun". "Pleurer c'est humain, sauf pour les garçons", abonde, sincère, un autre jeune devant la caméra. Les élèves du collège Henri-Matisse continuent d'écouter, attentifs et interpellés. Avant d'applaudir à la fin du documentaire.

Nous voulons leur faire comprendre que nos rôles dans la société ne sont pas dus à notre sexe, mais à une image de la femme et de l'homme que la société veut maintenir. Les enfants détestent l'injustice, donc c'est plus facile. Anne Plouët à franceinfo

A la fin du documentaire, Jean-Michel Taliercio s'empare d'un marqueur et commence à écrire au tableau. "Nous allons définir trois mots", prévient-il, l'air enthousiaste. "Alors, on parle de quoi quand on parle d'égalité ?" Rapidement, les mains se lèvent. Certains élèves s'empressent de répondre. "Que les femmes et les hommes aient les mêmes droits", répond posément Léa*. "Il y a les discriminations, par exemple, les racistes" lance Lucas*, un garçon dans le fond de la salle. Jean-Michel Taliercio valide la première réponse, inscrivant "mêmes droits" en haut du tableau.

Jean-Michel Taliercio, de l'association Dans le genre égales, explique à des élèves de cinquième ce que signifie le terme "sexisme", le 5 décembre 2017, au collège Henri-Matisse, à Paris. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

L'animateur s'attaque ensuite à la définition du sexisme. Le mot captant l'intérêt des jeunes, les bavardages reprennent. "En général, c'est contre les femmes", tente une adolescente. "Souvent, on dit que l'homme est supérieur à la femme", confirme une autre élève. Jean-Michel Taliercio prend note, et écrit "supériorité des sexes" au marqueur. "Ça mène aux discriminations", décrypte-t-il. "Et ces discriminations, elles mènent à quoi ?" demande l'intervenant, avant de répondre lui-même : "A une différence de traitement."

Puis, place à la définition d'un autre mot, tout autant lourd de sens : stéréotype. Les collégiens réagissent immédiatement. "On raconte quelque chose sur l'autre, sans forcément que ce soit vrai", répond avec assurance un jeune garçon. Jean-Michel Taliercio en profite pour les relancer. "Et vous en connaissez, des clichés ?" "L'homme qui part à la guerre", lance une élève. "Une publicité montrant une femme faisant du bricolage !" répond, l'air rieur, un garçon. A la sonnerie de la récréation, les élèves de cinquième foncent vers le couloir, pendant que les intervenants préparent la suite.

C'est super, ils ont plein de questions ! Les enfants sentent quand quelque chose n'est pas normal. Quand une petite fille entend qu'une femme est moins bien payée, elle pose une question. Jean-Michel Taliercio à franceinfo

Une question écrite par une élève, lors d'un atelier de lutte contre le sexisme au collège Henri-Matisse, le 5 décembre 2017, dans le 20e arrondissement de Paris. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

De retour de la pause, Anne Plouët et Jean-Michel Taliercio distribuent les post-it. Les tables ont laissé la place aux chaises, disposées en large cercle pour mieux discuter. Les adolescents, quasiment tous vêtus de jeans, de baskets et de sweat-shirts, doivent écrire leurs interrogations sur les inégalités et les clichés entre filles et garçons. Ils débattront ensuite, les intervenants leur délivrant un bâton de bois pour qu'ils prennent la parole. "C'est super, il y a plein de questions !" lance Jean-Michel Taliercio en récoltant leurs nombreux messages, avant de les trier par thèmes.

"On avait envie d'être sauvées par un prince"

Plusieurs post-it convergent autour d'une même question, dictée à voix haute par l'animateur. "Pourquoi ce sont toujours les garçons qui sauvent les filles dans les films ?" "C'est l'image qu'on donne aux enfants", répond une élève. Face à elle, Thomas* réalise à voix haute que "dans James Bond, il n'y a pas d'agents secrets femmes. Les femmes, elles l'amadouent avec leur féminité !" Une nouvelle fois, Jean-Michel Taliercio acquiesce et rebondit : "l'histoire d'Adam et Eve, c'est déjà ça !" explique-t-il, décryptant les clichés de la femme faible ou tentatrice face à l'homme d'action. "Mais quand on était petites, on avait envie d'être sauvées par un prince", s'interroge une élève. "Ce n'est pas toute seule que tu as pensé ça", sourit l'intervenant, insinuant l'influence des histoires de princesses qui ont construit ce modèle de l'homme sauveur. "On pourrait changer ces images !"

Une élève de cinquième et plusieurs de ses camarades lors d'un débat avec des animateurs de l'association Dans le genre égales, le 5 décembre 2017, au collège Henri-Matisse, à Paris. (VALENTINE PASQUESOONE / FRANCEINFO)

Pour relancer le débat, Jean-Michel Taliercio pioche une nouvelle question. "L'égalité, ça ne sert à rien", lit-il, demandant à la classe de lever la main s'ils sont d'accord. Sam*, l'auteur du post-it, se manifeste timidement. "Jamais il n'y aura une égalité totale entre les hommes et les femmes !" Une de ses camarades proteste : "Sans égalité, les hommes seront toujours plus avantagés que les femmes". L'animateur creuse le sujet, appelant les élèves à lui citer des avancées en matière de droits des femmes. Une fille répond par le droit de vote, tandis que Léa* et ses camarades tentent de se souvenir de sa date. Thomas* rappelle "qu'avant, les femmes ne pouvaient rien faire sans l'accord de leur mari, de leur père ou de leur frère." "Et si on revenait en arrière ?" interpelle Jean-Michel Taliercio. "Ce n'est pas mon problème !" réagit vivement Sam*, volontiers provocateur. Autour de lui, les voix s'élèvent, marquant un désaccord. Mais il est 16h30, la séance est levée. Avec sept autres ateliers prévus dans l'année, ces élèves, visiblement concernés, pourront bientôt reprendre le débat.

"Nous, on n'aime pas faire la vaisselle"

"C'est bien pour le respect entre nous", confie Laure* à la sortie de son premier cours contre le sexisme. "Ça m'a beaucoup touchée qu'on parle de ça", poursuit Claire*, l'une de ses camarades. "Les garçons peuvent défendre leurs opinions, les filles aussi. Et nos idées peuvent évoluer." Bien sûr, certains élèves ne changent pas d'opinion après ces deux heures. Sam*, l'auteur du post-it sur l'inutilité de l'égalité, est sincèrement convaincu qu'"il n'y aura jamais le même niveau entre filles et garçons". Pourquoi ? L'adolescent peine à l'expliquer, mais lance spontanément que "nous, on n'aime pas faire la vaisselle ou le ménage, alors qu'on a l'impression que les filles aiment ça".

Patricia Jourdy perçoit pourtant un changement dans les mentalités des collégiens. Depuis l'arrivée de ces ateliers, et grâce à certaines mesures prises par le collège, les propos sexistes fusent de moins en moins dans les couloirs. Avec ces actions, les élèves "sont plutôt conscients de ce qui doit être dit", constate-t-elle. La principale d'Henri-Matisse prépare aussi une marche exploratoire avec trente collégiennes, afin de connaître les lieux publics où ces jeunes filles ne sont pas les bienvenues. "Elles sont très motivées, se félicite Patricia Jourdy. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi conscientes des lieux où elles ne se sentent pas d'aller."

Malgré tout, même si les discours évoluent, "dans les gestes, le vernis craque encore vite", alerte la proviseure, convaincue de la nécessité de poursuivre ces modules. À l'issue de l'atelier, Jean-Michel Taliercio, lui, se veut confiant. "Il y a des avis sexistes, mais je n'ai pas senti de grosse posture dans ce sens", explique-t-il devant la salle 103 A. La preuve qu'en quelques mois, "ça peut bouger."

* Ces prénoms ont été modifiés, les élèves étant mineurs.