VIDEO. "Je n'ai pas compris qu'il continue de m'embrasser" : Floriane raconte le jour où elle a fini par capituler

Le film Sexe sans consentement, diffusé mardi 6 mars à 22h50 dans l'émission "Infrarouge" sur France 2, explore ce que l’on peut appeler la "zone grise". Ce moment crucial, complexe et honteux de la sexualité des jeunes femmes. Quand le "non" n’est pas sorti, ou qu'il n'a pas été entendu, mais qu'il n’y a pas eu de violences physiques.

>> Regardez en avant-première le documentaire "Sexe sans consentement"

"Je n’ai pas compris qu’il continue à m’embrasser. Je n'ai pas compris qu’il ne comprenne pas en fait, ce que je lui disais, qu’il croie que je plaisante, témoigne Floriane. Je lui ai dit deux, trois fois : 'Non, j’ai envie de rentrer chez moi !' Pourquoi il faisait comme si je n'avais rien dit ?" s'interroge-t-elle.

Dans cet extrait que vous propose franceinfo.fr, Floriane raconte ce jour où elle a cédé à un copain rencontré lors d’une soirée étudiante, à Bilbao (Espagne). Il l’embrasse et veut aller plus loin. Floriane refuse à plusieurs reprises, mais il insiste et elle finit par capituler. "Il y a un moment où tu te dis : 'Ce n'est pas grave, vaut mieux faire ça vite, après tu t'en vas' et oublier, que s’opposer en fait."