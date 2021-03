Rassemblements en extérieur, vaccination des enseignants, brassage dans les commerces... Le "8h30 franceinfo" de Yazdan Yazdanpanah

Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique, sur franceinfo lundi 22 mars 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, était l'invité du "8h30 franceinfo" lundi 22 mars 2021. Rassemblements en extérieur, vaccination des enseignants, brassage dans les commerces... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et de Salhia Brakhlia.

Rassemblements à Marseille et Annecy : "C'est de l'inconscience"

Le membre du Conseil scientifique a d'abord été interrogé sur franceinfo sur les rassemblements en extérieur vus ce week-end, et notamment ce carnaval qui a rassemblé plus de 6 000 personnes à Marseille. Pour le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, "c'est de l'inconscience". Et d'ajouter : "C'est assez inacceptable, on est triste en voyant ça."

Pour autant, Yazdan Yazdanpanah concède aussi que "c'est aussi un peu de ras-le-bol, ce que je comprends". C'est vrai, reconnaît-il, qu'"on en a tous un peu assez après cette année très compliquée qu'on a vécue. C'est humain. Moi je suis dedans, mais il y a des moments où j'en ai marre comme n'importe qui".



Vacciner "les populations exposées"

Par ailleurs, Yazdan Yazdanpanah a estimé sur franceinfo qu'iI est temps maintenant de penser à vacciner "les populations exposées. Tout dépendra des doses des vaccins, mais je pense que rapidement il faut aller vers les enseignants, les gens qui sont exposés et qui participent à la transmission. On a d'abord réfléchi aux personnes vulnérables, c'était normal, maintenant il faut réfléchir progressivement aux personnes les plus exposées."

Je pense aux enseignants, les caissières, caissiers des supermarchés. Vacciner ces gens-là c'est bien pour eux et pour les autres. Donc c'est important de le faire. Yazdan Yazdanpanah franceinfo

Commerces fermés : "On ne peut pas ouvrir tout"

Enfin, le membre du Conseil scientifique a été invité à s'exprimer sur franceinfo sur la fermeture dans 16 départements de commerces qui ne sont pas de première nécessité. "Il n’y a pas de risque plus grand en achetant des chaussures qu’en achetant du chocolat", a-t-il admis. Ce qui explique cette mesure, selon l'infectiologue, c'est qu'"on ne peut pas ouvrir tout. Si on ouvre tout, il y aura plus de brassage donc il faut faire un choix."

C'est pour cela, confirme Yazdan Yazdanpanah, qu'il faut attendre de voir l'impact de ces mesures de fermeture avant de rouvrir ces commerces. "Avec le confinement, le virus va descendre, assure-t-il, et après on va commencer à ouvrir. Par exemple les musées, ça aurait vraiment un sens".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 22 mars 2021 :