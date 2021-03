Covid-19 : "On ne peut pas ouvrir tous les commerces, sinon on augmente le brassage", explique l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah

"On ne peut pas ouvrir" tous les commerces, sinon "on augmente le brassage", a expliqué lundi 22 mars sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris, membre du Conseil scientifique. Dans les 16 départements soumis à des mesures renforcées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, certaines boutiques sont fermées, comme les magasins de jouets, de vêtement, ou encore les agences de voyages.

"Le choix de quel magasin doit ouvrir, quel magasin fermer, ce qui est essentiel ou pas, c'est très compliqué. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas absurde", a déclaré l'infectiologue. "Je pense que d'ailleurs, il n'y a pas de risque plus grand en achetant des chaussures qu'en achetant des chocolats. Je suis même quasi certain que ce n'est pas plus grand", a affirmé Yazdan Yazdanpanah.

"Si vous ouvrez tout, il va y avoir plus d'offre, plus de monde, il y aura plus de brassage dehors." Yazdan Yazdanpanah à franceinfo

"Après, on ne peut pas ouvrir tout. Si on ouvrait tout, on augmente le brassage", a insisté le professeur. "Donc il faut faire un choix. Et les choix, quelque part, ce n'est pas sanitaire." D'après Yazdan Yazdanpanah, la mesure optimale sur le plan sanitaire serait de tout fermer, "c'est le plus efficace, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des effets collatéraux, les gens en ont marre. Donc, du coup, il faut faire entre les deux".

Les quatre semaines de confinement suffiront-elles à enrayer l'évolution de l'épidémie ? "Il faut espérer qu'en quatre semaines, ça soit suffisant. Cela va probablement avoir un impact sur les lits [de réanimation]. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour faire baisser de manière importante [la courbe des contaminations]", a répondu l'infectiologue. Il souligne l'importance de surveiller les départements non-confinés où le virus se développe : "Il faudra aussi probablement anticiper" et prendre de nouvelles mesures dans ces départements, selon Yazdan Yazdanpanah. Le professeur a estimé que lorsqu'on commencerait à rouvrir des lieux, on pourra "par exemple ouvrir les musées, ça aura vraiment un sens".