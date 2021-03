Carte Covid-19 : voici les 16 départements concernés par le confinement pour quatre semaines

Le confinement, qui entrera en vigueur "vendredi soir à minuit" concerne les huit départements d’Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France, ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, a annoncé Jean Castex.

"De nouvelles mesures de freinage massives" de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre a annoncé, jeudi 18 mars, un confinement sept jours sur sept dans 16 départements. Cette mesure, décrétée pour quatre semaines, débute le vendredi 19 mars au soir, à minuit. Elle concerne les huit départements d’Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-France, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise), les cinq départements des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme), ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure.

Dans ces territoires, le confinement entrera en vigueur à partir de "vendredi soir minuit", a précisé Jean Castex.

Dans les zones concernées par le confinement, les sorties seront autorisées "pour se promener, s’aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à dix kilomètres autour de chez soi", a déclaré le chef du gouvernement. Les déplacements inter-régionaux seront en revanche interdits, sauf pour motif impérieux ou professionnels.

Par ailleurs, les écoles et collèges resteront ouverts dans ces départements. Les lycées basculeront, eux, en demi-jauge. Les commerces et les rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" devront fermer.