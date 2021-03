DIRECT. Covid-19 : 21 millions de Français reconfinés face à "la troisième vague" dès ce vendredi soir

Ce qu'il faut savoir

Le "trou de souris" n'a pas suffi. Un tiers des Français vont être reconfinés vendredi 19 mars à minuit pour au moins un mois, avec des restrictions de déplacement et écoles ouvertes. Au total, ce sont 16 départements qui vont connaître de nouvelles "mesures de freinage massif" mais moins strictes que le premier confinement national d'il y a tout juste un an : les huit départements d'Ile-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime et l'Eure, et dans le sud les Alpes-Maritimes. Suivez notre direct.

Essentiel ou non essentiel ? Le retour du débat. Afin de "réduire les occasions de contacts dans les lieux clos", les commerces non-essentiels devront baisser le rideau. Mais, après leur mobilisation à l'automne, les librairies et disquaires ont gardé le droit de rester ouverts. Ce qui ne sera pas le cas des coiffeurs.

La "3e vague", comme la nomme le chef du gouvernement, aura eu raison de la volonté affichée d'Emmanuel Macron fin janvier d'éviter le confinement. Il faut dire que la pression sur les services de réanimation, accueillant les malades les plus graves, est repartie à la hausse, avec 4 246 malades, contre 4 219 la veille, un nouveau plus haut depuis fin novembre. Plus d'un quart de ces patients sont hospitalisés en Ile-de-France.

Le retour d'AstraZeneca. Plus que jamais, l'exécutif compte sur la vaccination pour sortir de la crise, avec la fin de la suspension du sérum AstraZeneca qui a reçu le feu vert du régulateur européen. Pour rassurer, Jean Castex se fera d'ailleurs lui-même vacciner vendredi. Malgré cette suspension, la campagne vaccinale a continué de progresser: 5 748 698 personnes ont reçu au moins une injection, selon la Direction générale de la Santé.