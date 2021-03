DIRECT. Covid-19 : la confiance des Européens envers le vaccin d'AstraZeneca en chute libre, selon un sondage

Ce qu'il faut savoir

Polémique après polémique, la confiance des Européens dans le vaccin d'AstraZeneca s'effrite. Selon l'étude publiée lundi 22 mars par l'institut de sondage britannique YouGov, les Européens ont de plus en plus peur d'éventuels effets secondaires du produit développé par l'université d'Oxfort contre le Covid-19. En France, la méfiance envers ce vaccin a fortement augmenté : 61% des personnes qui ont répondu jugent qu'il n'est pas sûr (+18 points par rapport à une étude réalisée en février), contre seulement 23% qui le jugent sûr. En Allemagne, 55% des sondés le jugent même dangereux. En Italie et en Espagne, où une majorité des sondés jugeaient auparavant le vaccin sûr, (respectivement 54% et 59%), ces chiffres ont chuté à 36% et 38%. Suivez notre direct.

Des milliers de personnes participent à un carnaval à Marseille. Ils étaient plusieurs milliers de personnes à participer dimanche au carnaval des quartiers à Marseille (Bouches-du-Rhône), la préfecture a évoqué "l'irresponsabilité des participants en pleine crise sanitaire". Ils ont défilé entre La Plaine et la Canebière pour participer au carnaval des quartiers Noailles, Réformés, La Plaine.

Anne Hidalgo souhaite "débrider" la vaccination à Paris. "Je propose (...) que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire", a affirmé la maire socialiste de Paris lors d'une interview à Europe1-CNews-Les Echos, dimanche 21 mars. "Il faut bien sûr (...) vacciner les plus de 75 ans" qui "doivent être prioritaires", mais "il faut ouvrir à tous les autres", a-t-elle expliqué.

Plus de six millions de doses aux Etats-Unis en 48 heures. Les Américains ont administré pour la première fois plus de trois millions de doses de vaccins contre le Covid-19 par jour lors de deux journées consécutives, selon les chiffres officiels publiés dimanche. Selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), 24,5% de la population américaine a désormais reçu au moins une dose de vaccin et 13,3% est entièrement vaccinée.