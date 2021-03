Il est temps maintenant de penser à vacciner "les populations exposées", a expliqué lundi 22 mars sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris, membre du Conseil scientifique, interrogé sur la stratégie vaccinale contre le Covid-19 du gouvernement.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations en direct

"Ce qui a été décidé, au départ, c'est de vacciner dans un premier temps les personnes les vulnérables. Cela a un impact, parce qu'à l'hôpital, on voit dans les secteurs d'hospitalisation moins de personnes âgées de plus de 75 ans. C'est bien, a affirmé le professeur. Au niveau de l'AP-HP, Martin Hirsch nous a envoyé un mail hier pour nous montrer que malgré le fait que le taux de vaccination chez les soignants n'est pas très élevé, 37%, on a une baisse des transmissions chez les soignants."

Il est temps maintenant de penser à vacciner "les populations exposées", a estimé Yazdan Yazdanpanah. "Tout dépendra des doses des vaccins, mais je pense que rapidement il faut aller vers les enseignants, les gens qui sont exposés et qui participent à la transmission. On a d'abord réfléchi aux personnes vulnérables, c'était normal, maintenant il faut réfléchir progressivement aux personnes les plus exposées. Je pense aux enseignants, les caissières, caissiers des supermarchés. Vacciner ces gens-là c'est bien pour eux et pour les autres. Donc c'est important de les faire."