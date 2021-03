Covid-19 : le carnaval à Marseille, "c'est de l'inconscience, et aussi un peu de ras-le-bol" estime le professeur Yazdan Yazdanpanah

"On est triste en voyant ça", a réagi l'infectiologue, après le carnaval organisé à Marseille sans gestes barrières. "Mais on en a tous un peu assez, après cette année très compliquée qu'on a vécue, c'est humain", a-t-il concédé.

Le carnaval à Marseille et le rassemblement d'Annecy, en pleine épidémie de Covid-19, "c'est de l'inconscience", a déclaré lundi 22 mars sur franceinfo Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris, membre du Conseil scientifique du Covid-19. "C'est assez inacceptable, on est triste en voyant ça."

>> Covid-19 : suivez les dernières informations en direct

Les participants à ces rassemblements "ne comprennent pas exactement ce qui se passe, c'est aussi un peu de ras-le-bol, ce que je comprends", a concédé l'infectiologue. "On en a tous un peu assez, après cette année très compliquée qu'on a vécue, c'est humain." Yazdan Yazdanpanah affirme que les membres du Conseil scientifique "essayent vraiment de prendre en compte l'acceptabilité des mesures" qu'ils recommandent. "C'est bien sûr très, très important. Il ne faut pas non plus réagir comme des machines envers des gens."

"Moi je suis dedans, mais il y a des moments où j'en ai marre comme n'importe qui." Yazdan Yazdanpanah à franceinfo

L'infectiologue se montre plutôt optimiste pour la suite de l'épidémie : "Je pense que vraiment, on est dans la dernière ligne droite dure et que bientôt, on verra la lumière." Interrogé sur l'horizon avancé par Thierry Breton du 14 juillet prochain pour atteindre l'immunité collective en Europe, le professeur Yazdanpanah ne se prononce pas, mais il "pense qu'effectivement, après l'été ou pendant l'été, la situation va être mieux".