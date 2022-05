Programme de la Nupes, Mélenchon Premier ministre et polémique autour du burkini... Le 8h30 franceinfo de Julien Bayou

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

Le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV) était l'invité du "8h30 franceinfo" du vendredi 20 mai. L'occasion pour le conseiller régional d'Ile-de-France et candidat aux législatives de revenir sur le programme de la coalition de gauche, la Nupes.

"N'importe quel ministre de l'écologie serait condamné à de la figuration"

Alors que la composition du nouveau gouvernement dirigé par Élisabeth Borne doit être annoncé ce vendredi après-midi, le patron des Verts Julien Bayou estime qu'"il n'y a rien à attendre de ce gouvernement". "Bien sûr" aucun écologiste ne figurera dans l'équipe de la nouvelle Première ministre, selon lui. "De toute manière, n'importe quel ministre de l'écologie serait condamné à la figuration", a-t-il assuré. Pour lui, "ce gouvernement, c'est uniquement la continuité de l'inaction climatique".

"Contrairement à Élisabeth Borne", la Nupes est "prête à gouverner"

"Nous sommes prêts et prêtes à gouverner, contrairement à Élisabeth Borne", a affirmé Julien Bayou, le patron d'EELV, parti membre de la Nupes, alors que la Coalition de gauche a présenté son "programme partagé" jeudi. "Nous avons fait un accord exigeant en deux semaines, c'est moins de temps qu'il n'en a fallu au président pour trouver une première ministre qui accepte la charge", a raillé le dirigeant écologiste. Entre la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et l'arrivée d'Élisabeth Borne à Matignon, il s'est écoulé plus de trois semaines.

"Nupe", "Nupès"," Nupss" ? "Vous dites comme voulez !"

Décidement, le nom de la nouvelle coalition de gauche pour les prochaines élections législatives n'arrive pas à faire consensus autour de sa prononciation."Je dis 'Nupe' et 'Nupès'", déclare Julien Bayou. Quand on lui fait remarquer que le prononciation de Jean-Luc Mélenchon, "Nupss", enlève le "e" de écologie, l'élu Vert réplique : "On ne s'est pas mis d'accord là-dessus".

Burkini : "Laurent Wauquiez est indigne des fonctions qu'il occupe"

"Laurent Wauquiez est indigne des fonctions qu'il occupe", a jugé Julien Bayou. Après le feu vert du conseil municipal de Grenoble au port du burkini dans les piscines municipales, lundi, le président Les Républicains (LR) d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que la région "cessait immédiatement toute subvention" à la municipalité, l'accusant de "séparatisme". "Pour régler des comptes politiques, Laurent Wauquiez se met à couper des subventions à tout va", a dénoncé le dirigeant écologiste. Pour lui, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes "marche sur les collectivités au mépris de la libre administration des collectivités territoriales", ce qui est "parfaitement scandaleux, parfaitement honteux".

