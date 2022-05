Décidément le nom de la nouvelle coalition de gauche (Nupes) pour les prochaines élections législatives, n'arrive pas à faire concensus autour de sa prononciation. Julien Bayou lui-même, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, en a utilisé différentes alors qu'il était interrogé vendredi 20 mai sur franceinfo par Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Je vais vous poser une question parce que tout le monde se la pose, en tout cas ceux qui aiment la politique en ce moment. Est-ce qu'au moins vous vous êtes mis d'accord sur une prononciation ?", interroge Marc Fauvelle. "On dit plutôt Nupès", répond dans un premier temps Julien Bayou alors que Jean-Luc Mélenchon de son coté prononce "Nupss".

Tacle de LFI ?

"Je dis 'Nupe' et 'Nupès'", finit par admettre Julien Bayou. Quand on lui fait remarquer que le prononciation de Jean-Luc Mélenchon, "Nupss", enlève le "e" de écologie, l'élu Vert réplique : "On ne s'est pas mis d'accord là-dessus".

Pour éviter toute confusion, il est peut-être préférable de parler de Coalition de gauche, d'Union de la gauche et des écologistes ou de bannière commune, ce qui semble, d'ailleurs, convenir à Julien Bayou qui conclut : "Il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui ne comprend pas que nous voulons une bannière commune."

