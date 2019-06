Municipales : Jadot promet des listes écologistes "sur toutes les grandes villes et les villes moyennes"

Après le succès des écologistes aux élections européennes et à neuf mois des élections municipales en France, Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, est l'invité de franceinfo vendredi 21 juin 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Fort de son bon résultat lors des élections européennes (13,5% en France), Europe-Ecologie-Les Verts prépare maintenant les élections municipales de mars 2020. Le leader du parti, Yannick Jadot, annonce ce vendredi 21 juin sur franceinfo qu'il n'y aura pas d'alliance avec des partis de gauche au premier tour dans les grandes villes.

On va être écologistes au premier tour Yannick Jadot sur franceinfo

"Nous allons avoir des listes écologistes pour les élections municipales, ensemble" avec les autres partis écologistes, garantit Yannick Jadot. Ces listes ne seront "pas partout en France" mais le représentant d'Europe-Écologie-Les Verts a l'ambition d'en avoir "sur toutes les grandes villes et villes moyennes".

"L'écologie, c'est la refondation de l'Europe mais c'est aussi la vie au quotidien, la vie locale", explique l'eurodéputé écologiste.

Sortir de la répression sur le cannabis

"L'idéologie de l'interdit ne fonctionne pas", déplore Yannick Jadot, signataire d'une tribune dans L'Obs pour la légalisation du cannabis récréatif.

"On est l'un des pays au monde les plus répressifs du point de vue de l'usage du cannabis et on est un des pays où la consommation est la plus forte, où les produits sont de mauvaise qualité et où nos gamins fument des trucs qui ressemblent plus à du goudron qu'à une drogue douce, ce qui leur bousille le cerveau", regrette Yannick Jadot.

Pour favoriser un suivi en matière de santé, il vaut mieux avoir un monopole d'Etat, des lieux de vente organisés, du contrôle de la qualité et le suivi des addictions Yannick Jadot sur franceinfo

"L'accélération écologique" d'Édouard Philippe

Dans son discours de politique générale face aux députés, le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité que les projets de loi sur la mobilité et sur l'énergie-climat soient présentés dans les prochains mois. Pour Yannick Jadot, il n'y a pas d'accélération.

Dès qu'il s'agit d'écologie, on va remettre à plat, on va créer un comité, faire un conseil de défense... C'est en permanence des processus qui sont mis en place pour renoncer et ne pas agir Yannick Jadot sur franceinfo

Investir dans les voitures propres

L'eurodéputé Yannick Jadot plaide pour un "gros plan européen sur la voiture propre". "Je ne veux pas que les Chinois nous bouffent le marché parce qu'en Europe on aura continué à faire croire que le diesel peut être propre", explique-t-il.

On a les ingénieurs, les groupes automobiles. On a cette capacité à inventer la voiture qui pollue peu et qui consomme peu Yannick Jadot sur franceinfo

Europe : pas d'accord pour les postes-clés

Les chefs d'Etat de l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord jeudi pour nommer un nouveau président de la Commission. "Ce partage du gâteau que sont en train de jouer les conservateurs, les socialistes et les libéraux, est parfaitement lamentable", réagit l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Pour lui, la question prinicipale reste de "savoir quelle est la feuille de route de la Commission européenne".

