VIDÉO. Légalisation du cannabis : "L'idéologie de l'interdit ne fonctionne pas", estime Yannick Jadot

Yannick Jadot fait partie des signataires d'une tribune pour la légalisation du cannabis, publiée dans L'Obs, mercredi 19 juin. Jeudi soir, le gouvernement a réaffirmé son opposition à cette mesure par la voix d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des transports. Pour l'eurodéputé Europe-Ecologie-Les Verts, invité vendredi de franceinfo, "l'idéologie de l'interdit ne fonctionne pas".

Arrêtons de laisser s'organiser des mafias qui contrôlent des quartiers entiers dans notre pays. Yannick Jadot à franceinfo

"On est l'un des pays au monde les plus répressifs du point de vue de l'usage du cannabis", a rappelé Yannick Jadot. Dans le même temps, "on est un des pays où la consommation est la plus forte, où les produits sont de mauvaise qualité et où nos gamins fument des trucs qui ressemblent plus à du goudron qu'à une drogue douce, ce qui leur bousille le cerveau", s'est agacé l'eurodéputé.

Pour autant, selon l'écologiste, "personne ne dit que c'est bien de consommer du cannabis". Il a cependant plaidé pour "la régulation" de ce marché. "Le signal que ça envoie est un signal de responsabilité." Yannick Jadot estime qu'il existe deux enjeux majeurs : la santé et la sécurité. "Pour favoriser un suivi en matière de santé, il vaut mieux avoir un monopole d'Etat, des lieux de vente organisés, du contrôle de la qualité et le suivi des addictions", a-t-il assuré.